Ήταν κάποια μέρα της δεκαετίας του 1960 όταν ο Τζορτζ Κάρολ, βετεράνος του Πολέμου της Κορέας, σύζυγος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, βγήκε από το σπίτι «για ένα τσιγάρο» και δεν γύρισε ποτέ. Για δεκαετίες, τα παιδιά του μεγάλωναν με ένα κενό και ένα ερώτημα που δεν έβρισκε απάντηση. Η μητέρα τους, η Ντόροθι –η «Ντότι» Κάρολ– ήταν ανένδοτη: ο πατέρας τους ήταν κακός άνθρωπος και τους είχε εγκαταλείψει. Όμως η αλήθεια, θα αποκαλυπτόταν πολλά χρόνια αργότερα, το 2018, μέσα από το ντοκιμαντέρ The Secrets We Bury του ID/HBO Max.

Όπως αφηγείται το ντοκιμαντέρ, το 1998, ενώ η Ντότι βρισκόταν στο νεκροκρέβατό της, ο Μάικ, το δεύτερο μικρότερο παιδί της οικογένειας, έκανε μια τελευταία, απελπισμένη προσπάθεια να μάθει τι είχε συμβεί στον πατέρα του. Η ιστορία της εγκατάλειψης δεν τον έπεισε ποτέ. Η υποψία της εξαφάνισης τον βασάνιζε όλο και περισσότερο.

Advertisement

Advertisement

«Τη ρώτησα: “Μαμά, μπορείς να μου πεις κάτι γι’ αυτό; Μπορείς να μου πεις οτιδήποτε πριν φύγεις;”. Ήταν 17 Απριλίου 1998, το θυμάμαι. Η μητέρα μου γύρισε το κεφάλι, μου έκλεισε το μάτι, δεν είπε ούτε λέξη και μετά πέθανε. Όποιο μυστικό κι αν είχε, το πήρε μαζί της στον τάφο», λέει ο Μάικ στο ντοκιμαντέρ.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Μάικ γνώρισε έναν θείο που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Εκείνος ήταν κατηγορηματικός. Ο αδελφός του δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τέσσερα παιδιά. Και τότε άφησε να ειπωθεί το ανείπωτο. Υποψιαζόταν ότι κάτι σκοτεινό είχε συμβεί και ότι, μέσα στο χάος οικοδομικών εργασιών της εποχής, ο Τζορτζ Κάρολ ίσως είχε θαφτεί κάτω από το ίδιο του το σπίτι. Όταν όμως άρχισε να μιλά αρνητικά για τη Ντότι, ο Μάικ έκοψε τη συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, τα λόγια του θείου δεν έπαψαν ποτέ να τον στοιχειώνουν.

Η έρευνα των αδελφών αποκάλυψε κι άλλα ανησυχητικά στοιχεία. Η εξαφάνιση του πατέρα τους δεν είχε δηλωθεί ποτέ, ούτε είχε εισπραχθεί ο τελευταίος μισθός του. Κομμάτι-κομμάτι, η εικόνα έδειχνε εγκληματική ενέργεια.

Η μεγαλύτερη κόρη, η Τζιν, έπεισε τον Μάικ να επισκεφθούν ένα μέντιουμ. Εκεί, η λέξη «δολοφονία» πάγωσε το αίμα τους. Το μέντιουμ υποστήριξε ότι ο πατέρας τους είχε σκοτωθεί και θαφτεί στο υπόγειο του σπιτιού, δείχνοντας μάλιστα συγκεκριμένο σημείο.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Μάικ δεν σταμάτησε να ψάχνει. Παρά το γεγονός ότι η υπόλοιπη οικογένεια –εκτός από την Τζιν– τον θεωρούσε «τρελό», οι δύο γιοι του στάθηκαν στο πλευρό του. Έφεραν εταιρεία με γεωραντάρ, που εντόπισε ένα «ύποπτο σώμα» κάτω από το δάπεδο. Το πρώτο σκάψιμο δεν έφερε αποτέλεσμα. Εκείνοι όμως συνέχισαν, σκάβοντας πολλές φορές την εβδομάδα, ακόμη και μέχρι αργά τη νύχτα.

Το βράδυ πριν από το Halloween του 2018, πίσω από έναν τοίχο, αποκάλυψαν έναν θολωτό χώρο. Εκεί βρέθηκαν ρούχα και οστά. Την επόμενη μέρα κάλεσαν την αστυνομία. Τα λείψανα ανήκαν στον Τζορτζ Κάρολ.

Advertisement

Καθώς η αλήθεια ερχόταν στο φως, αποκαλύπτονταν και άλλα μυστικά. Η Ντότι είχε ξαναπαντρευτεί μετά την εξαφάνιση του συζύγου της και είχε αποκτήσει έναν γιο με τον Ρίτσαρντ Ντάρες, ο οποίος ζούσε στο σπίτι και βοηθούσε στις οικοδομικές εργασίες πριν χαθεί ο Κάρολ. Ήρθαν στο φως και σκοτεινές πτυχές της συμπεριφοράς του Ντάρες μετά το διαζύγιό του με τη Ντότι.

Όμως, όταν όλα αποκαλύφθηκαν, τόσο η Ντότι όσο και ο Ντάρες είχαν ήδη πεθάνει. Ο γιος του Ντάρες –ετεροθαλής αδελφός των Κάρολ– εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, παλεύοντας κι εκείνος με όσα γνώριζε για τον πατέρα του.

Η οικογένεια βρήκε μια μορφή λύτρωσης: ο Τζορτζ Κάρολ δεν τους είχε εγκαταλείψει ποτέ. Κι όμως, το πιο οδυνηρό ερώτημα παραμένει. Γιατί η μητέρα τους επέμεινε να ζουν με αυτό το ψέμα; Και, πάνω απ’ όλα, ποιος σκότωσε τον πατέρα τους και τον έκρυψε για δεκαετίες στο υπόγειο του ίδιου τους του σπιτιού;

Advertisement