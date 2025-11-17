Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη γραμμή Βαρσοβίας- Λούμπλιν προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς (σαμποτάζ), δήλωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή» έγραψε στο Χ ο Τουσκ. «Οι συσκευές εκτάκτου ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο. Στην ίδια διαδρομή, πιο κοντά στο Λούμπλιν, έχουν διαπιστωθεί επίσης ζημιές» σημείωσε.

Η τοπική αστυνομία είπε την Κυριακή πως μηχανοδηγός είχε αναφέρει ζημιά στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία. Η Βαρσοβία είχε πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβος για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στο πόλεμο εναντίον της ρωσικής εισβολής την καθιστά στόχο δολιοφθορών. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες.

Με πληροφορίες από Reuters