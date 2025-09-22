Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει σε ένα βράδυ το κόστος της βίζας εργασίας (H-1B) στα 100.000 δολάρια, ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα εξόδου από τις ΗΠΑ των περίφημων «ταλέντων» που προσλαμβάνουν οι εταιρείες, στους οποίους οφείλεται το τεχνολογικό άλμα που επιτελείται στη χώρα.

Αμερικανικοί κολοσσοί τεχνολογίας, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, και επιχειρήσεις σε κάθε προηγμένο τομέα, πληρώνουν χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο για να προσελκύσουν να να «εισάγουν» στις ΗΠΑ εξειδικευμένα στελέχη από όλο τον κόσμο. Η εκτίναξη του ποσού της βίζας H-1B τις αναγκάζει πλέον να στραφούν στην εγχώρια αγορά, κλείνοντας τη πόρτα σε προσωπικό κυρίως από την Ινδία, την Κίνα και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το CNBC, η Ινδία, απαντώντας στην κυβέρνηση Τραμπ για το νέο τέλος βίζας, υποστήριξε ότι η πολιτική αυτή «είναι πιθανό να έχει ανθρωπιστικές συνέπειες».

Ο Charles-Henry Monchau, επικεφαλής επενδύσεων στον όμιλο Syz, δήλωσε ωστόσο, ότι η απόφαση Τραμπ με εξαψήφια χρέωση για βίζες H-1B, θα ανοίξει νέες παγκόσμιες αγορές που επιδιώκουν να προσελκύσουν το εξειδικευμένο αυτό εργατικό δυναμικό.

«Σίγουρα θα μπορούσε να είναι επώδυνο για τις ΗΠΑ όσον αφορά την καινοτομία», δήλωσε ο Monchau στο CNBC λέγοντας, ότι «ο οικονομικός αντίκτυπος της αύξησης της τιμής των H-1B δεν θα έχει τεράστιες συνέπειες σε κολοσσούς τεχνολογίας, όπως η Amazon».

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου απασχολεί μακράν τους περισσότερους κατόχους H-1B. Περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι προσελήφθησαν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Πολιτών και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

«Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, το Ντουμπάι και την Κίνα γιατί αν οι ΗΠΑ γίνουν πιο αυστηρές, ανοίγεται μια χρυσή ευκαιρία για πολλές από αυτές τις χώρες να δεχθούν τα περίφημα ταλέντα», δήλωσε ο Monchau.

Η Βρετανία δέχεται ήδη χιλιάδες αιτήσεις

Ο Harry Stebbings, ιδρυτής του VC fund και του podcast 20VC, υποστήριξε πως «η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή καινοτομία ήταν όλα αυτά τα χρόνια η απώλεια ταλέντων και ο Τραμπ, έδωσε στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη ευκαιρία».

Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να αναζητά ήδη τρόπους για την κατάργηση ορισμένων τελών βίζας για επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τους Financial Times, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να υπογραμμίζει ότι « οι παγκόσμιες οδοί ταλέντων της χώρας προσελκύουν και διατηρούν ταλέντα υψηλής ειδίκευσης, ιδίως στην επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία».

Ο Barney Hussey-Yeo, Διευθύνων Σύμβουλος της βρετανικής νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Cleo, αποκάλυψε ότι τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφεται «μια άνευ προηγουμένου δραστηριότητα καθώς έχουν φτάσει πάνω από 1.000 μηνύματα από επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, απόφοιτοι επιστήμης υπολογιστών από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου που εργάζονται σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, που σκέφτονται να εγκαταλείψουν άμεσα τις ΗΠΑ.

Χιλιάδες ευρωπαίοι φοιτητές επέλεγαν κάθε χρόνο τις μεγάλες Αμερικανικές επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία, λόγω των εξαιρετικά υψηλών αμοιβών που προσέφεραν. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η Ευρώπη κάνει σημαντικά βήματα ώστε να συγκρατεί τα μεγάλα ταλέντα και να μεγαλουργεί σε τομείς όπως η τεχνολογία. Η απόφαση Τραμπ, φαίνεται ότι προσφέρει μια νέα ώθηση η οποία συνοδεύεται από καλύτερες συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη για τις οποίες οι ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές.

