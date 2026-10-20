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Για ένα «ιστορικό βήμα» στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου κάνει λόγο το τουρκικό μέσο Aksam αναφερόμενο στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης.

Υπενθυμίζεται η συμφωνία είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Αγκυρας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης, δεν είχε όμως κυρωθεί από το κοινοβούλιο της Λιβύης, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της «ανατολικής» Λιβύης του Χαφτάρ και βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη.

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«Ιστορικό βήμα στην ανατολική Μεσόγειο! Η Λιβύη εγκρίνει τη συμφωνία με την Τουρκία», αναφέρει το τουρκικό μέσο ενημέρωσης και συνεχίζει:

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας το 2019 σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Σε δήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης αναφέρθηκε ότι το σώμα συνεδρίασε στη Βεγγάζη».

Από την πλευρά του, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τουρκικό δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, καθώς και για τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη “γαλάζια πατρίδα” της».

Παράλληλα, και το TRT Haber αναφέρεται στην επικύρωση του μνημονίου με τίτλο «Εγκριση της συμφωνίας θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας».

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και της Τουρκίας σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο», σημειώνεται.

Πηγή: Καθημερινή