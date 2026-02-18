Τα ανθρωποειδή ρομπότ που χόρεψαν στη σκηνή του ετήσιου Spring Festival Gala της China Media Group τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κίνας. Με εντυπωσιακές φιγούρες, άλματα, περιστροφές και κινήσεις κουνγκ φου, τα ρομπότ εκτέλεσαν άψογα τη χορογραφία τους δίπλα σε ανθρώπινους καλλιτέχνες, χωρίς κανένα να χάσει την ισορροπία του. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε ερωτήματα: αν μπορούν να χορεύουν και να κάνουν πολεμικές τέχνες, πόσο κοντά βρίσκονται σε πιο σύνθετες εφαρμογές;

Η φετινή εμφάνιση θεωρήθηκε σαφώς αναβαθμισμένη σε σχέση με την περσινή, όπου οι κινήσεις των ρομπότ ήταν πιο περιορισμένες – κυρίως βάδισμα, απλές στροφές και κλωτσιές. Αυτή τη φορά, δεκάδες σχεδόν πανομοιότυπα ανθρωποειδή κινήθηκαν συγχρονισμένα, με σταθερό βηματισμό και ομοιόμορφη λειτουργία των αρθρώσεων. Η ικανότητα μαζικού συγχρονισμού αποτελεί, σύμφωνα με ειδικούς, ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα.

Ο Kyle Chan από το Brookings Institution επισημαίνει ότι το Πεκίνο αξιοποιεί τέτοιου είδους δημόσιες επιδείξεις για να εντυπωσιάσει τόσο το εσωτερικό όσο και το διεθνές κοινό με τις τεχνολογικές του δυνατότητες. Σε αντίθεση με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή τον βιομηχανικό εξοπλισμό που δεν είναι άμεσα «ορατά», τα ανθρωποειδή ρομπότ προσφέρουν ένα απτό και θεαματικό παράδειγμα τεχνολογικής υπεροχής που μπορεί εύκολα να προβληθεί σε τηλεοράσεις και κινητά.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα έντονος. Ωστόσο, ο Chan υποστηρίζει ότι στα ανθρωποειδή ρομπότ η Κίνα φαίνεται να έχει προβάδισμα, ειδικά όσον αφορά την ικανότητα μαζικής παραγωγής. Στο ίδιο πνεύμα, ο Georg Stieler, ειδικός στη ρομποτική και τον αυτοματισμό, σημειώνει ότι η κινεζική πολιτική βιομηχανικής ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τέτοιου είδους τηλεοπτικά θεάματα, δημιουργώντας μια «γέφυρα» ανάμεσα στη στρατηγική του κράτους και την εικόνα που προβάλλεται στο ευρύ κοινό.

Παρά τον εντυπωσιασμό, οι ειδικοί τονίζουν ότι μια σκηνική παράσταση δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με βιομηχανική αξιοπιστία. Τα ρομπότ εκπαιδεύτηκαν να επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες κινήσεις εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα ή να εκτελέσουν εντελώς διαφορετικές εντολές χωρίς εκτενή εκ νέου εκπαίδευση. Η αντίληψη του περιβάλλοντος και η λεπτή επιδεξιότητα, που απαιτούνται για χρήση σε εργοστάσια ή καθημερινές εργασίες, παραμένουν προκλήσεις.

Η επίδειξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική. Μέχρι το τέλος του 2024, στην Κίνα είχαν καταγραφεί περισσότερες από 451.000 εταιρείες «έξυπνης» ρομποτικής, με συνολικό κεφάλαιο που αγγίζει τα 6,44 τρισ. γιουάν. Πρωτοβουλίες όπως το «Made in China 2025» και το 14ο Πενταετές Πλάνο έχουν θέσει τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής.

Σύμφωνα με προβλέψεις της Morgan Stanley, οι πωλήσεις ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2026. Ακόμη και ο Έλον Μασκ έχει αναγνωρίσει ότι οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν τον βασικό ανταγωνιστή της Tesla στον τομέα της ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης και των ανθρωποειδών ρομπότ. Όπως εκτιμούν ακαδημαϊκοί αναλυτές, η εντυπωσιακή αυτή δημόσια επίδειξη ίσως σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη μεταποίηση της Κίνας, όπου η ρομποτική θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση από τη χαμηλού κόστους παραγωγή σε μια πιο προηγμένη, «έξυπνη» βιομηχανία.

Πηγή: Guardian