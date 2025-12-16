Σημαντική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής τραγουδίστριας Delarosa, καθώς οι Αρχές εκτιμούν πλέον ότι δεν επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό, αλλά για προσχεδιασμένη ενέδρα από άτομα του στενού της κύκλου. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έγγραφα της αστυνομίας και επικαλείται η Los Angeles Times, παιδικοί φίλοι της φέρονται να οργάνωσαν τη θανατηφόρα επίθεση.

Η 22χρονη καλλιτέχνιδα, με πραγματικό όνομα Μαρία ντε λα Ρόσα, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από πυροβολισμό στο στήθος τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2025, περίπου στις 1:30 π.μ., στην περιοχή Νόρθριτζ της κοιλάδας Σαν Φερνάντο στο Λος Άντζελες. Αρχικά, οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως πιθανή απόπειρα ληστείας χωρίς περαιτέρω ενδείξεις εγκληματικής συνωμοσίας.

Τη στιγμή των πυροβολισμών, η Delarosa βρισκόταν μέσα σε όχημα μαζί με δύο ακόμη άτομα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, με τη νεαρή τραγουδίστρια να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της. Οι άλλοι δύο επιβάτες νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, η εξέλιξη των ερευνών ανέτρεψε τα αρχικά δεδομένα. Οι Αρχές εκτιμούν πλέον ότι η Delarosa έπεσε θύμα παγίδας που είχαν στήσει παιδικοί της φίλοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο. Την επομένη του εγκλήματος συνελήφθη ο Φρανσίσκο “G Boy” Γκέιτον, ο οποίος φέρεται να γνώριζε την τραγουδίστρια από την εφηβεία τους.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Γκέιτον δήλωσε ότι ο φίλος του Μπένι “Player” Γκόμεζ είχε κανονίσει συνάντηση με τη Delarosa με πρόσχημα την αγορά ναρκωτικών. Όπως ανέφερε, ο πραγματικός στόχος ήταν η ληστεία της. Ο ίδιος ο Γκόμεζ παραδέχτηκε στις Αρχές ότι ήταν παιδικός φίλος της τραγουδίστριας.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Γκόμεζ, ο Γκέιτον και δύο ακόμη ένοπλοι εμπλέκονται στη συμμορία Bryant Street, η οποία δρα στην περιοχή του Νόρθριτζ. Αν και ο Γκέιτον αρνήθηκε συμμετοχή στη ληστεία, έρευνα στο κινητό του αποκάλυψε ενοχοποιητικό μήνυμα προς τον Εντουάρντο “Active” Λόπεζ, έναν εκ των υπόπτων. Το μήνυμα έγραφε χαρακτηριστικά: «Πήγαινε να πάρεις κουκούλα» και εστάλη περίπου πέντε ώρες πριν από τη δολοφονία.

Το βράδυ της επίθεσης, ο Γκόμεζ δήλωσε ότι βρισκόταν με τη Delarosa μετά από έξοδο σε κλαμπ. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι δυο τους μιλούσαν έξω από το κτίριο όπου διέμενε ο Γκέιτον, όταν δύο άνδρες με κουκούλες τους πλησίασαν και άνοιξαν πυρ. Ο Γκόμεζ τράπηκε σε φυγή και αργότερα ενημερώθηκε για τον θάνατο της τραγουδίστριας από τη μητέρα της.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή, βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή φέρεται να αντικρούουν την εκδοχή του. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ένοπλοι πλησίασαν το όχημα, χρησιμοποίησαν ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι και πυροβόλησαν συνολικά έξι φορές πριν διαφύγουν με SUV, ενώ ο Γκόμεζ ακούγεται να φωνάζει: «Γιατί τους πυροβολήσατε;».