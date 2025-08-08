Η καταδικασμένη για τρεις δολοφονίες Έριν Πάτερσον από την Αυστραλία προσπάθησε επανειλημμένα να δηλητηριάσει τον σύζυγό της, με τις προσπάθειες αυτές να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και μπισκότα τα οποία υποστήριξε ότι είχε φτιάξει η κόρη τους, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η Πάτερσον βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα ένοχη για τη δολοφονία τριών συγγενών, και την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου, με ένα γεύμα που είχε δηλητηριάσει με τοξικά μανιτάρια.

Αρχικά σε βάρος της 50χρονης είχαν απαγγελθεί τρεις κατηγορίες για απόπειρα φόνου σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον, μα αυτές εγκαταλείφθηκαν χωρίς να δοθούν εξηγήσεις εν όψει της δίκης της. Οι λεπτομέρειες για τις κατηγορίες σε βάρος της δεν είχαν παρουσιαστεί προκειμένου να προστατευθεί η διαδικασία, με πλέον μπορούν να δημοσιευτούν.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο νοσοκομείο τις ημέρες μετά το γεύμα της 29ης Ιουλίου 2023: Τα πρώην πεθερικά της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, 70 ετών, και η αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουΐλκινσον, 66 ετών. Ο πάστορας Ίαν Γουΐλκινσον, σύζυγος της Χέδερ, ανέρρωσε μετά από εβδομάδες.

Το περασμένο έτος ο Πάτερσον περιέγραψε με λεπτομέρειες αυτό που θεωρούσε ότι ήταν μια προσπάθεια που κράτησε έναν χρόνο για τη δολοφονία του με δηλητηριασμένο φαγητό- περιλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου ο ίδιος αρρώστησε βαριά, πέφτοντας σε κώμα για εβδομάδες, με γιατρούς να λένε στην οικογένειά του δύο φορές να δώσουν τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από όσο γνωρίζει, η προσπάθεια της συζύγου του είχε αρχίσει με ένα τάπερ με πένες μπολονέζ τον Νοέμβριο του 2021. Οι δύο τους είχαν χωρίσει το 2015 (αν και δεν είχαν πάρει διαζύγιο) και ο ίδιος νόμιζε ότι είχαν διατηρήσει καλές σχέσεις.

Ερωτηθείς από τον συνήγορο της συζύγου του, είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι που θα τον έκανε να πιστεύει ότι θα προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Ωστόσο μετά το γεύμα εκείνο άρχισε να έχει εμετούς και διάρροια και πέρασε ένα βράδυ στο νοσοκομείο. «Σκέφτηκα πως αρρώστησα από το φαγητό της Έριν. Δεν το πολυσκέφτηκα» δήλωσε στην αστυνομία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Age. Μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2022, αρρώστησε ξανά αφού έφαγε κοτόπουλο με κάρι που του ετοίμασε για μια εκδρομή στο βουνό. Λίγες ημέρες μετά ήταν σε κώμα σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, και χρειάστηκε να του αφαιρέσουν χειρουργικά μεγάλο μέρος του εντέρου του. «Ζητήθηκε από την οικογένειά μου να έρθουν να με αποχαιρετήσουν δύο φορές, καθώς δεν αναμενόταν να επιζήσω» έγραψε το 2022 στο Facebook.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σε άλλη εκδρομή σε απομονωμένο μέρος, αρρώστησε ξανά αφού έφαγε ένα σάντουϊτς με λαχανικά. Στην αρχή ένιωσε ναυτία και διάρροια, πριν τα συμπτώματα χειροτερέψουν. Άρχισε να δυσκολεύεται να μιλήσει και έχασε τον έλεγχο των μυών του. Οικογενειακός φίλος του που είναι γιατρός του πρότεινε να αρχίσει να κρατά ημερολόγιο με το φαγητό που τρώει για να βρουν τι τον έκανε να αρρωσταίνει. Τον Φεβρουάριο του 2023, πέντε μήνες πριν το μοιραίο γεύμα, πήγε και του είπε ότι πίστευε ότι ευθυνόταν η σύζυγός του: Ειδικότερα, του είπε για μπισκότα που υποτίθεται είχε φτιάξει η κόρη τους, για τα οποία πίστευε ότι είχαν επικίνδυνα χημικά- και μάλιστα η σύζυγός του τον ρώτησε επανειλημμένα αν είχε φάει.

Εξέφρασε τις υποψίες του και σε συγγενείς του, με την Άννα Τέρινγκτον, αδελφή του, να λέει στο πλαίσιο των διαδικασιών ότι τον είχε πιστέψει- και ανησύχησε όταν της είπε για το γεύμα, ωστόσο ο πατέρας τους είπε ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Πέντε ημέρες μετά, ενώ όλοι ήταν στο νοσοκομείο, ο Σάιμον αποκάλυψε σε όλους τι υποψιαζόταν.

Στο πλαίσιο της δίκης αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Πάτερσον είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει πράγματα εκείνες τις ημέρες, ενώ το 2020 είχε κάνει μια να ανάρτηση σε ομάδα στο Facebook σχετικά με βοήθεια για δηλητήρια, λέγοντας πως η γάτα της είχε φάει κάτι μανιτάρια κάτω από ένα δέντρο και είχε κάνει εμετό. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν είχε γάτα.

Η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από BBC

