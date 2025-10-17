Εκτενείς συνομιλίες είχαν στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο Γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Βάντεφουλ, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο τούρκος ΥΠΕΞ επιτέθηκε στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει να έχει προκατειλημμένη στάση έναντι της Αγκυρας. Οπως σημείωσε «αναμένουμε από την ΕΕ να εγκαταλείψει την προκατειλημμένη στάση της, η οποία είναι παγιδευμένη στους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς ορισμένων χωρών. Ως δύο σύμμαχοι, αποδίδουμε σημασία στη στενή συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης. Συζητήσαμε την αναβίωση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων βίζας. Τα προβλήματα σχετικά με τις θεωρήσεις δεν έχουν επιλυθεί».

«Η Τουρκία εισπνέει τον ίδιο αέρα με τις χώρες της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στην ίδια περιοχή. Έχουμε βέβαια στοιχεία που κοιτάζουν σε διαφορετικές περιοχές, όμως μια συμμαχία που θα δημιουργήσουμε στην Ευρώπη, ένας πόλος έλξης που θα δημιουργήσουμε μαζί, θα μας κάνει να εξαρτιόμαστε λιγότερο από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν ενωθούν, μια δύναμη όπως η Τουρκία και μια δύναμη όπως η Ευρώπη, τότε οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν με τις δικές τους εξαρτήσεις. Αλλά αν ενωθούν μπορεί να δημιουργηθεί μια σούπερ δύναμη», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Τούρκος υπουργός τόνισε πως η Αγκυρα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία με την Ευρώπη σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας: «Ως δύο σύμμαχοι, δίνουμε σημασία στο να συνεργαστούμε στενά για τη δική μας ασφάλεια και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Στους τομείς όπου διαθέτουμε δυνατότητες και ικανότητες, όπως στην αμυντική βιομηχανία, δεν υπάρχουν περιορισμοί αλλά κοινά σχέδια».

Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για τις «θετικές κινήσεις της Γερμανίας προς αυτή την κατεύθυνση», επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμης σημασίας «η ενεργή ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE και η ανάπτυξη κοινών έργων και σχεδίων».

Από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία «αξιόπιστο και σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι είναι φυσικό «οι αμυντικές μας βιομηχανίες να συνεργάζονται στενά». «Με ποιον άλλον θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε, αν όχι με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε κράτος μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις, με βάση την τιμή και την ποιότητα των εξοπλιστικών του επιλογών. «Από την οπτική της Γερμανίας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό».

Παράλληλα ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι «η Ρωσία, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, και ο επιθετικός της πόλεμος κατά της Ουκρανίας θα αποτελέσουν κεντρικά θέματα στην ατζέντα. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα».

«Για να το επιτύχουμε, πρέπει επίσης να περιορίσουμε ακόμη πιο γρήγορα τα έσοδα που τροφοδοτούν τα ρωσικά πολεμικά ταμεία. Ως εγγυήτρια της Συνθήκης του Μοντρέ, η Τουρκία φέρει άμεση ευθύνη για την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, η Κωνσταντινούπολη είναι μια κομβική πόλη όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε.

