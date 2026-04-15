Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, αυτήν τη φορά στο Καραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Μουκερέμ Ουνλουέρ, τέσσερις είναι οι νεκροί και 20 οι τραυματίες, ενώ ο δράστης, ήταν μαθητής γυμνασίου. Όπως είπε μεταξύ των νεκρών είναι ένας καθηγητής και ο δράστης, που είναι επίσης νεκρός, χρησιμοποίησε όπλα του πατέρα του, που είχε κρυμμένα στο σακίδιο.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η επίθεση έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Ayşel Çalık στην περιοχή Ονικισουμπάτ της Τουρκίας. Ο δράστης φέρεται αρχικά να πυροβόλησε στον αέρα μέσα στην αυλή του σχολείου, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου και συνέχισε να πυροβολεί.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο μετά την ένοπλη επίθεση της Τρίτης σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.