Ένας διευθυντής λυκείου στην Οκλαχόμα «έσωσε ζωές μαθητών» την περασμένη εβδομάδα, όταν όρμησε πάνω σε έναν ένοπλο και δέχτηκε πυροβολισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, σύμφωνα με τον τοπικό αρχηγό της αστυνομίας.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του Pauls Valley High School, Kirk Moore, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για «το κύμα αγάπης και υποστήριξης» που δέχτηκε μετά το περιστατικό της περασμένης Τρίτης 7 Απριλίου στο σχολείο, περίπου 97 χιλιόμετρα νότια της Οκλαχόμα Σίτι.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση σύλληψης, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο 20χρονος Victor Lee Hawkins, οπλισμένος με δύο ημιαυτόματα πιστόλια, εισήλθε το απόγευμα εκείνης της ημέρας στο χώρο υποδοχής του σχολείου, διέταξε όσους βρίσκονταν εκεί να πέσουν στο έδαφος και επιχείρησε να πυροβολήσει έναν μαθητή, χωρίς όμως να τα καταφέρει λόγω εμπλοκής του όπλου.

Αφού αποκατέστησε τη βλάβη, άνοιξε πυρ εναντίον δεύτερου μαθητή, αλλά αστόχησε, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο. Οι δύο μαθητές τον παρακάλεσαν να τους χαρίσει τη ζωή και τελικά τους επέτρεψε να αποχωρήσουν, ενώ και άλλοι μαθητές ακολούθησαν. Εκείνη τη στιγμή, ο Moore βγήκε αιφνιδιαστικά από κοντινή πόρτα, όρμησε από πίσω στον Hawkins, τον ακινητοποίησε πιέζοντάς τον μπρούμυτα πάνω σε ένα παγκάκι, του αφαίρεσε το όπλο από το χέρι και τον κράτησε στο έδαφος με τη βοήθεια ενός υποδιευθυντή, όπως προκύπτει από την κατάθεση και το βίντεο ασφαλείας του σχολείου.

Ο Hawkins, πρώην μαθητής του σχολείου, φέρεται να περιέγραψε τον Moore ως κάποιον που «δεν συμπαθούσε», ενώ σύμφωνα με τους εισαγγελείς δήλωσε ότι «ήθελε να πραγματοποιήσει τη δική του επίθεση σε σχολείο, όπως οι δράστες του Columbine», αναφερόμενος στο μακελειό του 1999 σε λύκειο του Κολοράντο, όπου σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Hawkins παραδέχτηκε πως πήγε στο σχολείο με δύο όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, τα οποία φέρεται να πήρε χωρίς άδεια. Σύμφωνα με την κατάθεση, δήλωσε ότι σκοπός του ήταν να σκοτώσει μαθητές, μέλη του προσωπικού, τον ίδιο τον Moore, καθώς και τον εαυτό του.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τον ύποπτο, ο Moore τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως ανέφεραν οι αρχές. Σε δήλωσή του ο Moore, ανέφερε ότι είναι «σε καλή κατάσταση και αναρρώνει» και ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό.

Από την άλλη, ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλου όπλου, κακούργημα απειλής με όπλο και οπλοφορία σε δημόσια συνάθροιση, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο Hawkins επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 8 Μαΐου για προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία.

Με πληροφορίες από NBC

