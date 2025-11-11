Το Roblox πλασάρεται ως χαρούμενος, δημιουργικός ψηφιακός παιδότοπος για εκατομμύρια παιδιά. Όμως μία undercover έρευνα, με δημοσιογράφο που μπήκε στην πλατφόρμα μεταμφιεσμένη ως 8χρονο κορίτσι, αποκαλύπτει έναν σκοτεινό κόσμο: σεξουαλικά υπονοούμενα, χυδαίες επιθέσεις, cyberbullying και ατιμώρητη τοξικότητα μέσα σε «παιχνίδια» που παρουσιάζονται ως ασφαλή για ανηλίκους.

Η δημοσιογράφος Sarah Martin του Guardian δημιούργησε avatar 8χρονου κοριτσιού, ενεργοποίησε τις γονικές ρυθμίσεις και κινήθηκε σε δημοφιλή games/παιγνίδια ρόλων, ένδυσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο στόχαστρο σεξουαλικών σχολίων, προσβλητικών μηνυμάτων, «εικονικών» επιθέσεων και οργανωμένων ταπεινώσεων από άλλους παίκτες. Οι επιθέσεις εκτυλίσσονταν δημόσια, μπροστά σε δεκάδες avatars, σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα να μοιάζουν με χαριτωμένους παιδικούς κόσμους.

Παρά τα εργαλεία ασφαλείας που προβάλλει η εταιρεία, μεγάλο μέρος της κακοποιητικής συμπεριφοράς περνούσε κάτω από τα ραντάρ των φίλτρων. Το εξαιρετικά χρήσιμο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Guardian φωτίζει ένα οικοσύστημα που λειτουργεί στην πράξη σαν social media: chat, private μηνύματα, κοινότητες, status, microtransactions και ισχυρή πίεση συμμόρφωσης στις «κανόνες» της παρέας.

Η έρευνα ανάβει τη συζήτηση για το αν το Roblox πρέπει να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται θεσμικά ως απλό παιχνίδι. Το κεντρικό ερώτημα: όταν μια πλατφόρμα απευθύνεται σε τόσο μικρές ηλικίες, μπορεί η ασφάλεια να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της ίδιας της εταιρείας; Ειδικοί και βουλευτές σε διάφορες χώρες ζητούν:

αυστηρά όρια ηλικίας, στο πρότυπο των social media,

ουσιαστική ηλικιακή επαλήθευση,

διαφάνεια στους δείκτες moderation,

ανεξάρτητους ελέγχους για grooming, σεξουαλικό περιεχόμενο και τοξικές κοινότητες.

Τι απαντά η Roblox

Η Roblox Corporation υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι «πρώτη προτεραιότητα», επικαλούμενη εξελιγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ομάδες moderation 24/7, γονικούς περιορισμούς, εργαλεία πιστοποιήσης ηλικιάς και δυνατότητα block/report για ύποπτες συμπεριφορές. Τονίζει ότι επενδύει διαρκώς σε βελτιώσεις και συνεργάζεται με τις αρχές όπου απαιτείται. Το χάσμα, όμως, ανάμεσα στις εταιρικές διαβεβαιώσεις και στα ευρήματα του undercover ρεπορτάζ, αφήνει ανοιχτή την αμφιβολία, κατά πόσο προστατευμένο είναι στην πράξη ένα 8χρονο παιδί όταν πατά «play»;

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι γονείς

Τα παιδιά να παίζουν σε κοινόχρηστο χώρο, όχι πίσω από κλειστές πόρτες.

Ενεργοποίηση όλων των parental controls & PIN γονέα.

Περιορισμός ή απενεργοποίηση chat και private μηνυμάτων για μικρές ηλικίες.

Σαφής συμφωνία: «αν κάτι σε τρομάξει ή σε κάνει να νιώσεις άβολα, μου το λες αμέσως».

Όρια σε Robux και αγορές μέσα στο παιχνίδι.

Τέλος, το πραγματικό διακύβευμα αναφέρει πολύ απλά ότι δεν έχουμε ένα ακόμη debate για το «αν τα videogames κάνουν κακό». Είναι η αναγνώριση ότι πλατφόρμες όπως το Roblox έχουν ήδη μετατραπεί σε γιγαντιαίους κοινωνικούς χώρους για παιδιά με αντίστοιχες ευθύνες, κινδύνους και ανάγκη για κανόνες.