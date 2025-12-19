Διαταγή να καταβάλει αποζημίωση 125.000 λιρών (142.000 ευρώ) στη γυναίκα που έπεσε θύμα «ρομαντικής απάτης» εξέδωσε δικαστήριο στο Μπρίστολ σε βάρος του Mark Acklom, του απατεώνα που εμφανιζόταν ως πλούσιος τραπεζίτης και πράκτορας της MI6. Η υπόθεση έκλεισε δικαστικά μετά από πενταετή διαδικασία ακροάσεων με το δικαστήριο να επιβάλλει διαταγή δήμευσης και καταβολής ποσού υπέρ της Carolyn Woods.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Acklom φυλακίστηκε αφού εξαπάτησε την Carolyn Woods, πείθοντάς την να του παραδώσει όλα της τα χρήματα, αφού της υποσχέθηκε ότι θα την παντρευτεί. Όταν διέφυγε στο εξωτερικό, την άφησε χωρίς χρήματα και, όπως περιγράφεται, σε κατάσταση ψυχολογικής κατάρρευσης. Όπως αναφέρεται, εντοπίστηκε στην Ισπανία και την Ελβετία και εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, ενώ αργότερα εκδόθηκε εκ νέου στην Ισπανία για να ολοκληρώσει ποινή την οποία είχε αποφύγει.

Advertisement

Advertisement

Στο τέλος των ακροάσεων στο Bristol Crown Court, οι δικηγόροι συμφώνησαν ότι ο 52χρονος ωφελήθηκε κατά 710.000 λίρες (810.000 ευρώ)από την απάτη, ωστόσο τα «ανιχνεύσιμα» περιουσιακά του στοιχεία υπολογίστηκαν στις 125.000 λίρες. Αν δεν συμμορφωθεί με τη διαταγή, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δύο ετών.

«Αποφασισμένος να τη “στραγγίξει”»

Ο δικαστής Martin Picton εξέδωσε την εντολή δήμευσης ύψους 125.000 λιρών υπέρ της Woods, σημειώνοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να καταβληθεί το ποσό. Όπως είπε, «την παρέσυρε με την αποφασιστικότητά του να την “στραγγίξει” οικονομικά και της στέρησε την αξιοπρέπειά της», κάνοντας λόγο για «εξαιρετικές» ικανότητες εξαπάτησης «που έχει τελειοποιήσει επί πολλά χρόνια». Πρόσθεσε ότι οι πιθανότητες να ανακτηθούν χρήματα «εξατμίστηκαν» όταν ο Acklom εκδόθηκε στην Ισπανία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δικαστής ανέφερε ότι το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα της απόφασης είναι πως ο Acklom δεν θα μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της ποινής φυλάκισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κάτι που – όπως σημείωσε – μπορεί να προστατεύσει μελλοντικά πιθανά θύματα.

Η Carolyn Woods, μιλώντας στο Sky News, δήλωσε ότι η διαδικασία υπήρξε «σπατάλη χρόνου» και ότι παρατάθηκε η ψυχική της δοκιμασία για χρόνια, προσθέτοντας πως όσα συνέβησαν τα τελευταία 12+ χρόνια «ανέδειξαν» ότι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης «δεν είναι κατάλληλο για τον σκοπό του», ενώ σχολίασε ότι «οι εγκληματίες θα γελούν».