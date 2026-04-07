Στην αποκάλυψη μιας συμμορίας προχώρησαν οι αρχές, ενώ συνελήφθησαν μέλη της που διέπρατταν ψηφιακές απάτες μέσω υποκλοπής στοιχείων.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι συλληφθέντες προσπάθησαν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από τράπεζα στην Καλαμαριά, όπου και έγιναν αντιληπτοί από τον τραπεζικό υπάλληλο.

Ένας 30χρονος και μια 19χρονη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα καθώς τους αντιλήφθηκε ο υπάλληλος τράπεζας ότι πήγαν να τον εξαπατήσουν προσπαθώντας να μεταφέρουν από άλλο τραπεζικό λογαριασμό σε δικό τους ένα ποσό 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, με τη βοήθεια ενός 36χρονου Έλληνα λογιστή, κατασκεύαζαν ψεύτικο προφίλ στο gov.gr, στην πλατφόρμα της, προκειμένου να εξαπατούν τους τραπεζικούς υπαλλήλους και να μπαίνουν σε άλλους λογαριασμούς και να εισπράττουν επιδόματα άλλων προσώπων.

Με αυτό τον τρόπο κατηγορούνται ότι τις προηγούμενες ημέρες σε δυο περιπτώσεις κατάφεραν να εισπράξουν 11.000 ευρώ, να μεταφέρουν στον λογαριασμό τους, ενώ αποπειράθηκαν να το κάνουν σε άλλες δύο περιπτώσεις σε Περαία, Νεάπολη και Σταυρούπολη.

Και οι δύο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της συμμορίας.