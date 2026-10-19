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Ο ανήλικος είχε δημοσιεύσει νωρίτερα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που προανήγγειλαν τη βίαιη επίθεση κατά του σχολείου του.

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τις ηλεκτρονικές συσκευές του δράστη για να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 13χρονος δεν θα δικαστεί λόγω της ηλικίας του, ενώ η τραυματισμένη εκπαιδευτικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ο μαθητής έλαβε εξιτήριο.

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Ένας 13χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι μία εκπαιδευτικό και έναν συμμαθητή του τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως είχε αναρτήσει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα στα οποία ανέφερε ότι σκόπευε να επιτεθεί στο σχολείο του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 08:40 ότι ένας μαθητής της έβδομης τάξης σε σχολείο της Μπιστρίτσα επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτρια και σε έναν ακόμη μαθητή.

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❗️13-year-old STABS TEACHER & STUDENT with a KNIFE in Romania — digi24 Detained teen reportedly posted about planning the attack for months, targeting a specific classmate with possible racial motive A teacher is stable after surgery, while the 12-yo student has been discharged https://t.co/0iRNE7rZ8g — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 19, 2026

Δικαστική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο 13χρονος είναι ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας του, δεν πρόκειται να δικαστεί. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ο ανήλικος είχε δημοσιεύσει στο TikTok μηνύματα που προωθούσαν βίαιες ενέργειες.

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τον υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο του αγοριού προτού καταλήξουν σε συμπεράσματα για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, το TikTok δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο 13χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο, λίγο πριν από την επίθεση, υλικό που περιέγραφε τις προθέσεις του.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται ένα αγόρι να φωτογραφίζεται μπροστά σε καθρέφτη τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας κράνος εξοπλισμένο με κάμερα. Σε δεύτερη φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται το χέρι του, συνοδεύει την εικόνα ένα μήνυμα στα αγγλικά που αναφέρει: «Αυτό ήταν, παιδιά. Προετοιμαζόμουν γι’ αυτό επί οκτώ μήνες. Θα τα πούμε στη Βαλχάλα».

Η Βαλχάλα, σύμφωνα με τη σκανδιναβική μυθολογία, είναι το παλάτι του θεού Όντιν, όπου καταλήγουν οι νεκροί ήρωες. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων παρουσιάζει ομοιότητες με υλικό που είχε δημοσιεύσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο δράστης άλλης επίθεσης σε σχολείο στην ανατολική Πολωνία.

Με πληροφορίες από Reuters