Σε αυτό που φαίνεται να ήταν μια απόπειρα σαμποτάζ κατά του πολεμικού πλοίου στην Γερμανία εστιάζουν οι αρχές, ερευνώντας τα κίνητρα του Έλληνα και του Ρουμάνου τεχνίτη. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό, καθώς αποκαλύφθηκε στο σημαντικότερο στρατιωτικό ναυπηγείο της Γερμανίας, το Blohm + Voss, στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ασφαλείας, οι δύο εργάτες κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε ενέργειες δολιοφθοράς σε τουλάχιστον ένα πολεμικό πλοίο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλειά του. Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 54χρονος Έλληνας μουσουλμάνος Ναΐμ Μ., μπογιατζής στο επάγγελμα, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ο 37χρονος Ρουμάνος συγκολλητής Μάριαν Λ.. Ο 54χρονος φέρεται να εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου.

Advertisement

Advertisement

❗️🇷🇺⚔️🇩🇪 – Two workers at the Blohm + Voss shipyard in Hamburg's port were arrested on suspicion of attempting to sabotage German Navy corvettes in 2025.



The suspects are a 54-year-old Greek man (Naïm M., a painter/decorator) and a 37-year-old Romanian man (Marian L., a… pic.twitter.com/vKiGAg08C0 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 5, 2026

Όπως προκύπτει από τα εντάλματα σύλληψης που αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα BILD, οι δύο άνδρες επιβιβάστηκαν στις 26 Ιουνίου 2025 στην κορβέτα «Köln», η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε φάση ανακαίνισης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, στόχος της φερόμενης δολιοφθοράς ήταν το μηχανοστάσιο, δηλαδή η «καρδιά» του πλοίου.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο ύποπτοι ενήργησαν από κοινού και με πλήρη επίγνωση, απενεργοποιώντας τον κύριο διακόπτη παροχής ρεύματος στον πίνακα ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, το πλοίο έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και παροχή οξυγόνου, δημιουργώντας συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας ανεμιστήρας άρχισε να καπνίζει, ενώ ένας πυκνωτής υπερθερμάνθηκε. Η έγκαιρη αντίδραση υπαλλήλου του ναυπηγείου, που αντιλήφθηκε τον καπνό, απέτρεψε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν το περιστατικό δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή ακόμη και πλήρης καταστροφή της κορβέτας.

Το «κόλπο» με το χαλίκι

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε αυτό το περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν και δεύτερη πιθανή πράξη δολιοφθοράς, αυτή τη φορά στο πολεμικό πλοίο «Emden». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, περίπου 20 κιλά χαλίκι φέρονται να τοποθετήθηκαν στον χώρο του κινητήρα. Πρόκειται για υλικό που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες και ύπουλες βλάβες, χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό, με τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν τη μέθοδο αυτή ως «σιωπηλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σαμποτάζ».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρουμάνος συγκολλητής φέρεται να συνέχισε να εργάζεται στο ναυπηγείο για μήνες, παρά το ότι είχαν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εις βάρος του, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Blohm + Voss.

Advertisement

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής ρωσικών δικτύων κατασκοπείας, εξετάζοντας το σενάριο οι δύο άνδρες να στρατολογήθηκαν, πιθανώς στην περιοχή των ουκρανορουμανικών συνόρων. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τους προσφέρθηκε αμοιβή και ποιο ήταν το ύψος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι δύο κατηγορούμενοι διέμεναν για κάποιο διάστημα στο Αμβούργο, σε κατοικία όπου συγκατοικούσαν Ρουμάνοι και Έλληνες εργάτες, και εκεί φέρεται να ήρθαν σε επαφή.

Ο 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη τελικά στο ίδιο το ναυπηγείο του Αμβούργου, ενώ ο 54χρονος Έλληνας εντοπίστηκε και συνελήφθη σε απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Ροδόπης, στο Κοπτερό, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, με τη συνδρομή τόσο των ελληνικών όσο και των γερμανικών αρχών.

Advertisement

Κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

6 κινητά τηλέφωνα

3 φορητά μέσα μεταφοράς δεδομένων (usb – stick),

μία κάρτα SIM,

ένας σκληρός δίσκος υπολογιστή,

370 ευρώ,

19 βιβλιάρια τραπέζης,

μία φόρμα εργασίας,



Και οι δύο βρίσκονται πλέον υπό κράτηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Advertisement