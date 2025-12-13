Η Σακίρα ξεσήκωσε το αργεντίνικο κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Μπουένος Άιρες, πρωταγωνιστώντας σε μια σπάνια στιγμή της καριέρας της.

🎙 Shakira and her kids pic.twitter.com/7xDLeQCFWp
December 12, 2025

H καλλιτέχνιδα ανέβασε στη σκηνή τους γιους της, Μίλαν, 12 ετών, και Σάσα, 10 ετών, σε ένα απρόσμενο ντουέτο που έγινε αμέσως το αποκορύφωμα της βραδιάς.

«Μπουένος Άιρες, σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη στιγμή που θα μας μείνει για πάντα.

Shakira en Argentina es una locura, nada en este mundo supera el público argentino 😍 pic.twitter.com/4agjqnmdBO — Shakira (@ShakiraVnezuela) December 10, 2025

Ήταν μαγικό να τραγουδώ με τα παιδιά μου και να τα βλέπω να αφήνουν τη μουσική που έχουν μέσα τους να αναδειχθεί, ενώ βλέπαμε ολόκληρες οικογένειες να τραγουδούν και να αγκαλιάζονται!», έγραψε η πασίγνωστη τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram.