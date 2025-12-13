Η Σακίρα ξεσήκωσε το αργεντίνικο κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Μπουένος Άιρες, πρωταγωνιστώντας σε μια σπάνια στιγμή της καριέρας της.
H καλλιτέχνιδα ανέβασε στη σκηνή τους γιους της, Μίλαν, 12 ετών, και Σάσα, 10 ετών, σε ένα απρόσμενο ντουέτο που έγινε αμέσως το αποκορύφωμα της βραδιάς.
«Μπουένος Άιρες, σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη στιγμή που θα μας μείνει για πάντα.
Ήταν μαγικό να τραγουδώ με τα παιδιά μου και να τα βλέπω να αφήνουν τη μουσική που έχουν μέσα τους να αναδειχθεί, ενώ βλέπαμε ολόκληρες οικογένειες να τραγουδούν και να αγκαλιάζονται!», έγραψε η πασίγνωστη τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram.