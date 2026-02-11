Ένα ατύχημα είχε η Σακίρα στη διάρκεια συναυλίας στο Σαν Σαλβαδόρ. Η Κολομβιανή ποπ σταρ γλίστρησε στη σκηνή, αλλά σηκώθηκε άμεσα και συνέχισε το πρόγραμμα, καθησυχάζοντας το κοινό.

Shakira'nın El Salvador konserinde ayağının kayarak sahnede yere düştüğü anlar… pic.twitter.com/zILZEdU60U Advertisement Advertisement February 9, 2026

Η Σακίρα ερμήνευε το «Si Te Vas» όταν, καθώς κινούνταν στη σκηνή συναυλίας στο Σαν Σαλβαδόρ, το δεξί της πόδι γύρισε απότομα με αποτέλεσμα η διάσημη τραγουδίστρια να γλιστρήσει και να πέσει στο πλάι.

Στην αρχή επικράτησε σιγή και αμέσως μετά το κοινό αντέδρασε έντονα, εκφράζοντας την ανησυχία του. Η αντίδραση της Σακίρα ήταν ψύχραιμη. Σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε κανονικά το τραγούδι. Ο κιθαρίστας της άρχισε να παίζει ξανά και όλοι ξεκίνησαν να χειροκροτούν.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σακίρα επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα Instagram Stories της. Στη σύντομη ανάρτησή της, γραμμένη στα ισπανικά, καθησύχασε τους θαυμαστές της τονίζοντας ότι είναι «φτιαγμένη από λάστιχο».