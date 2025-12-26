Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Copa Africa, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά από ανάρτηση που έκανε στα social media. Ο σταρ της Λίβερπουλ δημοσίευσε φωτογραφία με τα παιδιά του μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Καλά Χριστούγεννα».

Η ανάρτηση προκάλεσε θύελλα σχολίων από μερίδα μουσουλμάνων θαυμαστών του, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή τους. «Είσαι μουσουλμάνος, θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν ότι δεν συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σε έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ».

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής στο παρελθόν έχει δείξει δημόσια ότι ακολουθεί τη μουσουλμανική πίστη και τις αξίες της, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες των οπαδών του. Ωστόσο, αυτή τη φορά η επιλογή του να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα θεωρήθηκε από κάποιους ως υπέρβαση θρησκευτικών ορίων.

«Σε έβλεπα ως πρότυπό μου, με ενέπνευσες, όμως μετά από αυτό δεν μπορώ πλέον να σε θεωρώ πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά», ανέφερε ένας απογοητευμένος θαυμαστής, συνοψίζοντας το κλίμα που επικράτησε στα σχόλια.