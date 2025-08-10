Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης την περασμένη Πέμπτη (07/08), με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ, να χάνει τη ζωή του σε ηλικία 40 ετών μετά από ισραηλινά πυρά που δέχτηκε στη Γάζα, κοντά σε σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

H UEFA απέτισε φόρο τιμής στον Αλ Ομπαΐντ, αποχαιρετώντας τον «Παλαιστίνιο Πελέ» στα social media: «Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές», δίχως ωστόσο να αναφέρει ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα η οποία στόχευε πολίτες.

Το απόγευμα του Σαββάτου (09/08), ο Μοχάμεντ Σαλάχ απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς, πού και το γιατί έχασε τη ζωή του ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

«Πείτε μας πού, πώς και γιατί», γράφει σε ανάρτησή του.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025