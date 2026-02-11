Λίγες μέρες μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το φιλόδοξο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα ότι κατέληξε σε συμφωνία με την UEFA και την EFC (πρώην ECA) προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η παραπάνω εξέλιξη θέτει ουσιαστικά τέλος στη διαμάχη μεταξύ των προαναφερθέντων μερών σχετικά με το σχέδιο της Σούπερ Λίγκας.

«Η UEFA, η European Football Clubs (σ.σ Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων) και η Ρεάλ Μαδρίτης CF κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, «σεβόμενη την αρχή της αθλητικής αξίας και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας».

Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

«Η παρούσα επί της αρχής συμφωνία θα συμβάλει επίσης στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η τελική συμφωνία», επιβεβαιώνεται στην ανακοίνωση.

Ουσιαστικά, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να θέσει τέλος στο αποστατικό σχέδιο της Σούπερ Λίγκας που ξεκίνησε το 2021, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, να βρίσκεται στο επίκεντρό του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η A22, η εταιρεία που προωθεί την Super League, είχαν μηνύσει την UEFA για αποζημίωση ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά η προαναφερθείσα δήλωση υποδηλώνει ότι οι νομικές διαφορές θα επιλυθούν μόλις επιτευχθεί πλήρης συμφωνία.