Η ζωή της Σάνα Μάριν άλλαξε ολοκληρωτικά το 2019, όταν έγινε η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η καριέρα της στην πολιτική σκηνή της Φινλανδίας δεν θα κρατούσε πολύ.

Fast forward και τέσσερα χρόνια μετά, η Σάνα Μάριν αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματός της μετά την ήττα στις εκλογές. Είχαν προηγηθεί βέβαια διάφορα γεγονότα που την έφεραν στο επίκεντρο των social media.

Το 2021 η είδηση πως η πρωθυπουργός της χώρας χόρευε σε ένα κλαμπ, εν μέσω του lockdown για τον κορωνοϊό, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε άλλο ένα βίντεο, έναν χρόνο αργότερα, με τη Φινλανδή πρωθυπουργό να φαίνεται να χορεύει κολλητά με νεαρό τραγουδιστή.

Η ίδια έσπευσε τότε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, λέγοντας πως δεν ήταν κάτι μεμπτό, παρόλο που ήταν παντρεμένη, και υπεραμύνθηκε της επιθυμίας της για «χαρά» και «ζωή», τονίζοντας πως και εκείνη είναι ένα ανθρώπινο ον. Το Twitter ξεσπάθωσε, με πολλούς να τη στηρίζουν, τονίζοντας πως εάν κάνει καλά τη δουλειά της γιατί ενοχλούνται οι σεμνότυφοι.

Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν προβλήματα και στην προσωπική της ζωή, με τη Σάνα Μάριν να ανακοινώνει το διαζύγιό της από τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν επιχειρηματία Μάρκους Ραϊκόνεν, μετά από 19 χρόνια σχέσης.

Τα απομνημονεύματα και η νέα εργασία της Σάνα Μάριν



Με όλες αυτές τις αλλαγές στη ζωή της, η Σάνα Μάριν αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει την πολιτική. Κι αφού φρόντισε να διασκεδάσει αρκετά μετά την αποχώρησή της -μια ματιά στο Instagram της, το οποίο έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους, δίνει μια ιδέα της ζωής της-, έγραψε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Hope in Action» και ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου, εκτός από το να πίνει ποτά με φίλους και να κάνει βόλτες στα κανάλια της Βενετίας, εργαζόταν.

Στην πραγματικότητα, βρισκόταν στην Ιταλία κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Μετά την αποχώρησή της από το ανώτατο αξίωμα της Φινλανδίας, η Σάνα Μάριν δέχτηκε (όχι χωρίς αντιδράσεις στη Φινλανδία) μια θέση ως στρατηγική σύμβουλος στο Tony Blair Institute for Global Change, έναν οργανισμό που παρέχει πολιτικές συμβουλές σε παγκόσμιους ηγέτες.

Η κύρια αρμοδιότητα της Μάριν στο T.B.I. είναι να εργαστεί για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόταν στην Ιταλία εκπροσωπώντας τον οργανισμό στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, στη Ρώμη, και επίσης παραβρέθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής των Παγκόσμιων Γυναικών Ηγετών, στη λίμνη Κόμο.

Τι λέει η Σάνα Μάριν για την παιδική της ηλικία και το διαζύγιό της



Με αφορμή, λοιπόν, την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, η Σάνα Μάριν μίλησε στο περιοδικό New Yorker για όλα: την παιδική της ηλικία, την πίεση των ΜΜΕ, την προσωπική της ζωή αλλά και για την αποχώρησή της από την πολιτική.

Μιλώντας για την παιδική της ηλικία, είπε ότι γεννήθηκε στο Ελσίνκι και πως η μητέρα της εγκατέλειψε τον πατέρα της όταν εκείνη ήταν μόλις 2 ετών και έκτοτε ζούσε με δύο γυναίκες, τη μητέρα της και τη σύντροφό της, κάτι που για την ίδια αποτέλεσε, όπως λέει, μια πρώιμη εισαγωγή στην ιδέα ότι αυτό που έκανε κάποιος στην προσωπική του ζωή ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που έπρεπε να υπερασπιστεί.

Για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Μάρκους Ραϊκόνεν, ανέφερε ότι θυμάται ακριβώς τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το νήμα ανάμεσα σε εκείνη και τον Μάρκους είχε κοπεί.

Θυμήθηκε πως, χρόνια νωρίτερα, οι δυο τους απολάμβαναν να βλέπουν τη δανέζικη σειρά «Borgen», που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας πολιτικού, η οποία, απροσδόκητα, γίνεται πρωθυπουργός – γεγονός που δοκιμάζει τη σχέση της με τον σύζυγό της.

«Κανένας από τους δυο μας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί έπρεπε να θυσιάσουν τη σχέση τους για χάρη της καριέρας της», γράφει στο βιβλίο της η Μάριν. «Τώρα μπορούσα να το καταλάβω. Δεν είναι μια συνειδητή επιλογή. Είναι απλώς η ζωή».

Όπως δήλωσε στο περιοδικό, μέρος του προβλήματος ήταν πως η σχέση της με τον Ράικονεν ήταν πολύ επικοινωνιακή – συνήθιζαν να μιλούν για ώρες. Όμως, πολλά από όσα συνέθεταν την καθημερινότητά της ως πρωθυπουργού ήταν απόρρητα.

Σάνα Μάριν για την αποχώρηση από την πολιτική: «Κουράστηκα σωματικά και ψυχικά»



Αναφορικά με το «σκάνδαλο» με τις φωτογραφίες και τα πάρτι, η Σάνα Μάριν δήλωσε στο περιοδικό πως «ήθελε να ζήσει σαν άτομο της ηλικίας της».

«Δεν ήθελα να χάσω τον εαυτό μου μέσα στην πολιτική» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενη στο αν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την ιδιωτική ζωή, δήλωσε: «Η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης».

Τέλος, απαντώντας σε όσα είχαν γραφεί για την αποχώρησή της από την πολιτική, η Σάνα Μάριν δίνει τη δική της οπτική: «Ήμουν κουρασμένη. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι».

