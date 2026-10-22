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Εντολή να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, έλαβαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της απόφασης.

Όπως ανέφεραν τρεις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Aramco εργάζονται πλέον εξ αποστάσεως, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα οι μαχητές των Χούθι της Υεμένης στην Νταχράν.

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Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι εργαζόμενοι που εξακολουθούσαν να εργάζονται στα κεντρικά γραφεία έλαβαν εντολή να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις και να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Νωρίτερα, το σιιτικό κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ, εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Γιανμπού, καθώς και του διεθνούς αεροδρομίου King Fahd στο Νταμάμ. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία για τις επιθέσεις στο Ριάντ και στο Γιανμπού. Νωρίτερα, το Ριάντ είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας.

Σε ξεχωριστή επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από θραύσματα drone που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.

Η σαουδαραβική αεράμυνα κατέρριψε το συγκεκριμένο drone, το οποίο είχε ως στόχο το πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ, που διαχειρίζεται η Aramco.

Με πληροφορίες από Reuters