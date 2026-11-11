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Η ποινή επιβλήθηκε καθώς η σεξουαλική επαφή εκτός γάμου θεωρείται ποινικό αδίκημα βάσει του σαουδαραβικού νομικού συστήματος.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την πράξη βίας και αμφισβήτησαν τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη χώρα.

Παρά τις ανακοινώσεις για κατάργηση της μαστίγωσης, η ποινή παραμένει σε ισχύ για ορισμένα αδικήματα όπως η μοιχεία.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα στις αρχές της χώρας.

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Μια Κενυάτισσα μητέρα στη Σαουδική Αραβία φέρεται να καταδικάστηκε σε 100 μαστιγώσεις, έφερε στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό νομικό σύστημα που βασίζεται στη Σαρία, η σεξουαλική επαφή εκτός γάμου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι εκείνες που στοχοποιούνται δυσανάλογα, επισημαίνουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταδίκασαν την ποινή χαρακτηρίζοντάς την «πράξη βίας».

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Αν και πολλές ανύπαντρες γυναίκες γεννούν στη Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρει ο Guardian, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι η περίπτωση της Κενυάτισσας μητέρας ήρθε στο φως μόνο επειδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο – τα νοσοκομεία στη χώρα υποχρεούνται να αναφέρουν στις αρχές τις περιπτώσεις ανύπαντρων γυναικών που γεννούν. «Οι περισσότερες γεννούν στο σπίτι, γι’ αυτό και δεν καταγράφονται», δήλωσε η Εκατερίνα Πόρας Σιμπολόμποβα ιδρύτρια της οργάνωσης «Do Bold», η οποία δραστηριοποιείται για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στην περιοχή του Κόλπου.

Η Κενυάτισσα μητέρα, Έστερ Γουάντζα Μουθόνι, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και νταντά στη Σαουδική Αραβία. Φέρεται να έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης σχέσης με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, έχει πλέον εγκαταλείψει τη χώρα.

Έρευνα της εφημερίδας «The Guardian» το 2024 αποκάλυψε ότι αρκετές ανύπαντρες μητέρες από την Κένυα εγκαταλείφθηκαν από τους πατέρες των παιδιών τους, καθώς οι τελευταίοι φοβούνταν ότι θα συλληφθούν επειδή είχαν σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου.

Μετά την έκδοση της απόφασης τον περασμένο μήνα, η Μουθόνι δήλωσε στους «New York Times» ότι φοβάται πως δεν θα αντέξει τις μαστιγώσεις, προσθέτοντας: «Δεν το αξίζω αυτό». Το περιστατικό αυτό συμπίπτει με την αναβολή –την περασμένη εβδομάδα– μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία από τη Ριμ Αλσαλεμ, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η Αλσαλέμ δήλωσε ότι σκόπευε να «θέσει το ζήτημα συγκεκριμένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Εάν η επίσκεψη δεν πραγματοποιηθεί σύντομα, θα το πράξω ξεχωριστά, μέσω των καθιερωμένων διαύλων που έχουμε στη διάθεσή μας ως εντολοδόχοι του ΟΗΕ».

Η Μάριαμ Αλντοσάρι, ασκούσα καθήκοντα διευθύντριας στη βρετανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ALQST (η λέξη «al-qist» σημαίνει «δικαιοσύνη» στα αραβικά), δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση συνιστά πράξη βίας και ότι η γυναίκα θα έπρεπε να είχε επιστραφεί στην Κένυα, αντί να τιμωρηθεί.

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«Αυτό απλώς αναδεικνύει την υποκρισία που κρύβεται πίσω από τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στη Σαουδική Αραβία. Γνωρίζουμε ότι ο MBS [Mohammed bin Salman, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας] προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ότι η χώρα του μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο κράτος που ενδυναμώνει τις γυναίκες· κι όμως, βλέπουμε το δικαστήριο να καταδικάζει μια μητέρα σε 100 μαστιγώσεις», ανέφερε η Aldossari.

Τον Απρίλιο του 2020, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε μια μεταρρύθμιση για την κατάργηση της μαστίγωσης ως δικαστικής ποινής. Ωστόσο, η ρύθμιση αφορούσε μόνο τα αδικήματα τύπου «ta’zir», για τα οποία οι δικαστές διαθέτουν διακριτική ευχέρεια ως προς την επιβολή της ποινής.

Αν και οι περισσότερες ποινές μαστίγωσης εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, η μαστίγωση παρέμεινε ως πιθανή ποινή για ορισμένα αδικήματα τύπου «hudud» (προκαθορισμένες ποινές βάσει του ισλαμικού δικαίου), όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η μοιχεία, σύμφωνα με έκθεση της ALQST το 2021.

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Η Σιβολομποβα δήλωσε ότι η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις που αφορούν μητέρες από την Κένυα αποδείχθηκε πιο δύσκολη σε σύγκριση με περιπτώσεις γυναικών από άλλες χώρες. «Δεν κατέστη δυνατό να λάβω βοήθεια από τις αρχές της Κένυας για τη στήριξη αυτών των γυναικών», σημείωσε. Ζητήθηκε σχόλιο από τη σαουδαραβική κυβέρνηση.

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