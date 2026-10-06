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Με την κατηγορία της κατασκοπείας συνελήφθη μια 37χρονη γυναίκα Αμερικανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στα Χανιά.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει το Zarpa News, φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου, όταν έγινε αντιληπτή, εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

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Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φίλμ.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ γα την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.