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Οι αρχές ενημερώθηκαν από συναδέλφους του συλληφθέντος, οι οποίοι παρέδωσαν ηλεκτρονικά μηνύματα και ένα μανιφέστο με ρατσιστικό και νεοναζιστικό περιεχόμενο.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν τουφέκι τύπου AR, ναζιστικά αντικείμενα, πυρομαχικά και εξοπλισμός που συνδέονται με τα σχέδια επίθεσης.

Ο 19χρονος παραμένει προφυλακισμένος, ενώ ο δικαστής διέταξε τη συνέχιση της φαρμακευτικής του αγωγής και της θεραπείας φυλομετάβασης εντός της φυλακής.

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Έναν 19χρονο Ελληνοαμερικανό συνέλαβε η αστυνομία του Σικάγου καθώς κατηγορείται σε βαθμός κακουργήματος για απειλή τέλεσης τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή όπλων αφού φέρεται σχεδίαζε να επιτεθεί στον μεγαλύτερο ινδουιστικό ναό στην πόλη Ορόρα στο Ιλινόι.

Πρόκειται για τον νεαρό, Αλέξανδρο Παποράκη και τις αρχές ενημέρωσαν συνάδελφοί του σε υποκατάστημα της γνωστής αλυσίδας fast food Taco Bell, όπου ο νεαρός εργαζόταν ως ταμίας.

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Αυτό καθώς οι συνάδελφοί του φαίνεται πως είχαν λάβει ανησυχητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από τον 19χρονο μεταξύ των οποίων και ένα έγγραφο στο οποίο περιέγραφε την διάπραξη μαζικής ένοπλης επίθεσης, καθώς και φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού.

A 19-year-old self-described “sociopathic white supremacist Neo Nazi” who allegedly plotted a mass shooting at a Hindu temple outside Chicago is now sitting in jail getting taxpayer-funded hormone treatments. Alexandros Paporakis, a Taco Bell cashier from Palatine, was arrested after coworkers reported his manifesto, photos of tactical gear, and claims that he “couldn’t wait to kill Indian people.” Police recovered an AR-style rifle, hundreds of rounds, body armor, Nazi items, and a gas can with a slur aimed at South Asians. Prosecutors say his gun jammed at the temple and he fled. A Cook County judge held him without bail but ordered that his gender-transition hormone injections (plus ADHD, depression, and anxiety meds) continue at public expense while he awaits trial. So a guy who wrote about fantasizing about mass murder “nearly every day” and targeted a house of worship gets the full affirming medical package on the taxpayer dime. October 16, 2026

Το έγγραφο, οκτώ σελίδων, έφερε τίτλο «Γιατί πολέμησα: γνωστό και ως (Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στην Ορόρα)» και εκτιμάτια πως ήταν το μανιφέστο του. Σε αυτό οι Ινδοί, οι Εβραίοι και οι Αφροαμερικανοί χαρακτηρίζονταν ως «υπάνθρωποι» και περιγραφεται ένα σχέδιο για τη δολοφονία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων από αυτές τις ομάδες.

Οι συνάδελφοί του ανέφεραν επίησς ότι ο 19χρονος δήλωνε υποστηρικτής της ανωτερότητας της λευκής φυλής και έλεγε ότι ανυπομονούσε να σκοτώσει Ινδούς.

Επίσης στο έγγραφο φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «έναν κοινωνιοπαθή λευκό υπέρμαχο της ανωτερότητας της λευκής φυλής, νεοναζί, γεμάτο μίσος, που φαντασιώνεται σχεδόν καθημερινά τη μαζική δολοφονία».

How Far Has Racism Against Indians Gone? 💔 A 19-year-old alleged white supremacist, Alexandros Paporakis, has been arrested in Illinois over an alleged mass shooting plot that may have targeted a Hindu temple and Indian worshippers. According to prosecutors, he expressed hatred toward Indians and other minorities. The intended temple location remains unconfirmed. 🇺🇸 No one should have to fear for their life because of their nationality, ethnicity, or religion. Hate against Indians is not something to ignore. Advertisement October 15, 2026

Σε έρευνα στο σπίτι του 19χρονου βρέθηκαν ένα τουφέκι τύπου AR χωρίς σειριακό αριθμό, γεμιστήρες με πυρομαχικά και σφαίρες, ένα δοχείο αερίου με προσβλητικό χαρακτηρισμό που στόχευε τους κατοίκους της Νότιας Ασίας, καθώς και διάφορα αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα. Η σύλληψη του 19χρονου έγινε το απόγευμα της Κυριακής καθώς φέρεται να είχε πει στους συναδέλφους του στα Taco Bell ότι θα ήταν «μια ξεχωριστή ημέρα».

Trans neo-Nazi teen accused of Hindu temple mass shooting plot will get hormone treatments in jail: judge https://t.co/CGjA4QYBqE https://t.co/Xee0RdrYz7 Advertisement October 15, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post ο νεαερός είναι επίσης σε διαδικασία φυλομετάβασης με τον δικαστή ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του να διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις ορμονικές ενέσεις του στη φυλακή.Επίσης φέρεται να λαμβάνει θεραπεία για ΔΕΠΥ, κατάθλιψη και άγχος.

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