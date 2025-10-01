Δύο έφηβες, η μία Ελληνοαμερικανίδα, που οδηγούσαν τα ποδήλατά τους έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση με Τζιπ στο Νιου Τζέρσεϊ τη Δευτέρα το βράδυ. Η κοινότητα του Κράνφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ βυθίστηκε στο πένθος για τον άδικο χαμό της Μαρίας Νιώτης και της Ισαμπέλα Σάλας οι οποίες σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει για βοήθεια.

Μάλιστα, ο οδηγός που σκότωσε τις δύο 17χρονες κοπέλες που οδηγούσαν ηλεκτρικά ποδήλατα στο Κράνφορντ τη Δευτέρα, παρακολουθούσε εμμονικά τουλάχιστον μία από τις δύο νεαρές για μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Advertisement

Advertisement

Το CBS News New York ανέφερε ότι μία από τις κοπέλες είχε υποβάλει αίτηση για περιοριστικά μέτρα νωρίτερα φέτος.

«Έκανε καταγγελίες, αλλά δεν έγινε τίποτα», είπε η Tammy Carbajal, φίλη μιας από τις κοπέλες. «Είναι απλά μια τεράστια τραγωδία».

Μια γειτόνισσα είπε στο Fox 5 ότι οι αρχές του σχολείου και η αστυνομία είχαν ενημερωθεί για το ζήτημα.

«Στάθμευε έξω από το σπίτι της επί τρεις μήνες. Ποτέ δεν τον σταμάτησε», είπε.

Neighbors on the block where the girls lived allege the suspect had been fixated on one of them for months, watching her online and even parking outside her home. https://t.co/zY1k4rCklM — FOX 5 NY (@fox5ny) October 1, 2025

Το Κράνφορντ απέτισε φόρο τιμής στις δύο μαθήτριες

Την Τρίτη το βράδυ, κάτοικοι του Κράνφορντ συγκεντρώθηκαν στο τμήμα της Burnside Avenue, όπου συνέβη το ατύχημα και απέτισαν φόρο τιμής με αγρυπνία προς τιμήν των δύο πρώην μαθητριών του τοπικού Λυκείου, τοποθετώντας λουλούδια στη μνήμη τους, αναφέρουν τα CBS News New York και Fox 5.

Advertisement

A community is in mourning after two teen girls riding their e-bikes were fatally struck by a vehicle in an apparent hit-and-run crash in New Jersey on Monday night.https://t.co/r4cLVnUsAM pic.twitter.com/Dn7u1APgKJ — Eyewitness News (@ABC7NY) October 1, 2025

Συνελήφθη ο δράστης

Καθώς η Εισαγγελία της Κομητείας Γιούνιον συνεχίζει να ζητά μάρτυρες και όσους διαθέτουν βίντεο από κάμερες παρακολούθησης κατά μήκος του δρόμου για την ταυτοποίηση του δράστη, ορισμένοι κάτοικοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού του Jeep.

Σύμφωνα με τις αρχές, τη Δευτέρα, γύρω στις 5:30 μ.μ (τοπική ώρα)., η αστυνομία του Κράνφορντ έφτασε στη Burnside Avenue, μετά από την σύγκρουση των δύο εφήβων κοριτσιών με όχημα.

Advertisement

Το CBS News New York ανέφερε ότι ο οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αλλά πλέον βρίσκεται υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή στο Patch. Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου αργότερα δυστυχώς κατέληξαν, σύμφωνα με τις αρχές.