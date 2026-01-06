Την ώρα που ο κόσμος μετρά τις συνέπειες της αμερικανικής επιχείρησης που έφερε τον Νικολάς Μαδούρο στο Μανχάταν, μια δεύτερη φιγούρα κερδίζει ξανά χώρο στο κάδρο. Η Σίλια Φλόρες, η «Primera Combatiente» του chavismo. Από τις αίθουσες της Εθνοσυνέλευσης μέχρι τις κατηγορίες για «οικογενειακά δίκτυα», η διαδρομή της είναι τόσο πολιτική όσο και εκρηκτικά αμφιλεγόμενη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, δηλώνοντας αθώοι για βαριές κατηγορίες που συνδέονται με ναρκωτικά και όπλα. Ο ίδιος ο Μαδούρο μίλησε για «απαγωγή», ενώ η υπόθεση έχει ανοίξει τεράστια συζήτηση για τη νομιμότητα της επιχείρησης και τις διεθνείς αντιδράσεις.

Οι μώλωπες που «μίλησαν» πριν από τις λέξεις

Όταν η Σίλια Φλόρες κάθισε στο εδώλιο, η εικόνα της προηγήθηκε της υπόθεσης. Στο πρόσωπό της διακρίνονταν εμφανείς μώλωπες. ‘Ενας έντονος, στο μέτωπο, περίπου στο μέγεθος μπάλας του γκολφ, και μια σκουρόχρωμη κηλίδα που παρέπεμπε σε μελανιά κάτω από το δεξί της μάτι.

Μέσα στην ακροαματική διαδικασία, ο συνήγορός της, Μαρκ Ντόνελι, ζήτησε να υποβληθεί σε ακτινογραφικό έλεγχο, λέγοντας ότι υπέστη «σοβαρούς τραυματισμούς» κατά τη σύλληψή της και αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρχει κάταγμα ή σημαντική κάκωση στα πλευρά. Η υπεράσπιση απέδωσε τους τραυματισμούς σε όσα περιγράφει ως βίαιη σύλληψη στο Καράκας από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν παρενέβη ζητώντας από τις δύο πλευρές να συνεννοηθούν άμεσα ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο η Φλόρες όσο και ο Μαδούρο θα λάβουν την αναγκαία ιατρική φροντίδα, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να ενημερωθεί για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας των κατηγορουμένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο γνωστός ποινικολόγος Μπάρι Πόλακ — με παρελθόν, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ — έθεσε από νωρίς και το πολιτικό-νομικό επιχείρημα της υπεράσπισης: ότι ο πελάτης του ήταν «αρχηγός κυρίαρχου κράτους» και επομένως απολάμβανε «τα προνόμια και την ασυλία» που αυτό συνεπάγεται.

Ποια είναι η Σίλια Φλόρες

Η Σίλια Φλόρες δεν είναι «η σύζυγος του προέδρου» με την κλασική έννοια. Γεννημένη το 1956 στο Τινακίγιο και μεγαλωμένη σε εργατικές γειτονιές του δυτικού Καράκας, σπούδασε Νομική και μπήκε νωρίς στον πυρήνα του chavismo. Έγινε γνωστή το 1992 ως νεαρή δικηγόρος που συμμετείχε στην υπεράσπιση του Ούγκο Τσάβες, ενώ αργότερα εξελέγη βουλευτής και το 2006 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Στο εσωτερικό του καθεστώτος, περιγράφεται εδώ και χρόνια ως πρόσωπο με πραγματική επιρροή – συχνά «πίσω από τις κουρτίνες».

Γιατί επιμένει στο «Primera Combatiente»

Το σκάνδαλο των «narco-nephews»: η υπόθεση που δεν έφυγε ποτέ

Το 2015, δύο ανιψιοί της, οι Efraín Antonio Campo Flores και Franqui Francisco Flores de Freitas, συνελήφθησαν στην Αϊτή σε επιχείρηση της DEA, με αμερικανικές αρχές να τους κατηγορούν για σχέδιο μεταφοράς εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Το 2016 κρίθηκαν ένοχοι στη Νέα Υόρκη και το 2017 καταδικάστηκαν σε 18 χρόνια φυλάκισης.

Η ίδια η Φλόρες είχε χαρακτηρίσει τότε τη σύλληψή τους «απαγωγή» από τις ΗΠΑ, μια λέξη που επιστρέφει σήμερα στο λεξιλόγιο της υπόθεσης, αυτή τη φορά για το ίδιο το προεδρικό ζεύγος.

Το 2022 οι δύο ανιψιοί επέστρεψαν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων (με απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνταν στη χώρα).

Οι παλιές έρευνες των ΗΠΑ και το «σύννεφο» πάνω από τη Φλόρες

Ήδη από το 2020, το Reuters είχε μεταδώσει ότι οι αμερικανικές αρχές εξέταζαν/ετοίμαζαν ποινική υπόθεση που θα μπορούσε να στοχεύει και τη Σίλια Φλόρες, στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών γύρω από το δίκτυο εξουσίας στη Βενεζουέλα. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε πως φέρονται να υπάρχουν μηνύματα που οι ερευνητές θεωρούν σημαντικά, χωρίς όμως το Reuters να τα έχει δει.

Δεκέμβριος 2025: νέο κύμα κυρώσεων και «οικογενειακός κύκλος» στο στόχαστρο

Λίγες εβδομάδες πριν από τα σημερινά γεγονότα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών (OFAC) ανακοίνωσε κυρώσεις που περιλαμβάνουν δύο από τους γνωστούς «narco-nephews» και, σε ξεχωριστή ενημέρωση, αναφορές για στοχοποίηση δικτύων γύρω από τον Carlos Erik Malpica Flores (επίσης ανιψιό της Φλόρες), στο πλαίσιο πίεσης προς το καθεστώς.

Μίνι χρονολόγιο: τα βασικά σημεία

1992–1994: Η Φλόρες εμφανίζεται στο πλευρό του Τσάβες ως δικηγόρος/μέλος νομικών ομάδων.

2006–2011: Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (πρώτη γυναίκα στο αξίωμα).

2013: Γάμος με τον Μαδούρο.

2015–2017: «Narco-nephews»: σύλληψη, καταδίκη, ποινές 18 ετών.

2022: Ανταλλαγή κρατουμένων – επιστροφή των δύο ανιψιών στη Βενεζουέλα.

Δεκ. 2025: νέο πακέτο κυρώσεων με αναφορές σε πρόσωπα του «οικογενειακού κύκλου».

Ιαν. 2026: σύλληψη/μεταφορά στις ΗΠΑ και εμφάνιση στο δικαστήριο για Μαδούρο–Φλόρες.