Ένα ελαφρύ αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο γκολφ στο Σίδνεϊ, με τον πιλότο και τον επιβάτη να διαφεύγουν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το περιστατικό κατέγραψαν σε βίντεο παρευρισκόμενοι.

Το Piper Cherokee κατέληξε στο Mona Vale Golf Club το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με έναν εκπαιδευτή και έναν σπουδαστή στο πιλοτήριο.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο δείχνουν το αεροπλάνο να πετά χαμηλά πάνω από το γήπεδο και να χτυπά απότομα στο έδαφος, με κομμάτια να διασκορπίζονται στο γρασίδι.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν ελαφρά τραύματα – ο ένας με μικροτραυματισμό στο πρόσωπο – και μεταφέρθηκαν στο Royal North Shore Hospital για προληπτικές εξετάσεις.

Αεροφωτογραφίες καταγράφουν το αεροσκάφος καθηλωμένο στο γήπεδο με εμφανείς ζημιές στο ένα φτερό και χωρίς τους τροχούς του. Το NSW Ambulance ανέφερε ότι οι δύο άνδρες, περίπου 50 ετών, έλαβαν άμεση φροντίδα από τους διασώστες επί τόπου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό πρόβλημα στον κινητήρα, ενώ το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) εξετάζει αν θα προχωρήσει σε πλήρη έρευνα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σκηνή ως σοκαριστική. «Έπεσε κατευθείαν από τον ουρανό», ανέφερε ένας χρήστης στο TikTok, ενώ άλλος είπε πως «κάποιοι συνέχισαν να παίζουν γκολφ σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Ο Keanu Turnewitsch, που βρισκόταν στο γήπεδο, δήλωσε στο ABC: «Νόμιζα ότι ήταν πουλί, αλλά όταν κοίταξα ψηλά είδα το αεροπλάνο τόσο κοντά που θα μπορούσα να το αγγίξω με το μπαστούνι. Μετά ακολούθησε σιωπή και έπειτα ένας εκκωφαντικός θόρυβος».

Μια άλλη μάρτυρας που παρακολουθούσε αγώνα ποδοσφαίρου σε κοντινό πάρκο είπε ότι είδε το αεροπλάνο να κάνει αλλεπάλληλους ελιγμούς και αρχικά πίστεψε ότι θα υπάρξουν πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Flight Tracker, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Shellharbour κοντά στο Wollongong, έκανε στάση στο Camden και στη συνέχεια συνέχισε βόρεια πριν αναγκαστεί να προσγειωθεί.