Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Φλόριντα, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να τις χαρακτηρίζει «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας παράλληλα ότι «απομένει ακόμη δουλειά» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη και, φυσικά, υπάρχει και μια άλλη πλευρά που θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης, κάτι που θα συνεχιστεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ ταξιδέψει στη Μόσχα. Έχουμε, ωστόσο, έρθει σε επαφή σε διαφορετικό βαθμό και με τη ρωσική πλευρά, και έχουμε μια αρκετά σαφή εικόνα για τις θέσεις της», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Παραμένουμε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αλλά… καθώς σημειώνουμε πρόοδο, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη πως δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — που είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ένα μέλλον με πραγματική ανάπτυξη», είπε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκησε πολλές ώρες στη νότια Φλόριντα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι οι ομάδες εργάζονται όχι μόνο πάνω στους όρους που θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και στους «όρους που θα θέσουν τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας».

Όπως πρόσθεσε, το πλαίσιο αυτό είχε αρχίσει να διαμορφώνεται την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενεύη και συνεχίστηκε με επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Χτίσαμε πάνω σε αυτά και σήμερα, αλλά απομένει περισσότερη δουλειά», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η συνάντηση στη Φλόριντα ήταν «παραγωγική και επιτυχής».

«Στόχος μας είναι μια ευημερούσα και ισχυρή Ουκρανία», είπε ο Ουμέροφ στους δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία. Και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση βασίστηκε στην πρόοδο που είχε σημειωθεί στις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη.

Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Ουμέροφ δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Νωρίτερα πηγή στο CNN, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ήταν «δύσκολες, αλλά πολύ εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν ορισμένα από τα «πιο ευαίσθητα ζητήματα».

Οι διαπραγματεύσεις «δεν ήταν εύκολες», δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, μιλώντας στο AFP. «Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατυπώσεων και λύσεων συνεχίζεται», ανέφερε η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» καθώς «όλοι επιθυμούν να υπάρχει αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Το Κίεβο δηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ “άρχισαν καλά” σε “ζεστή ατμόσφαιρα”

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία “ξεκίνησαν καλά” και διεξάγονται σε “ζεστή ατμόσφαιρα”, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

“Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο ίδιος έκανε μνεία της «σπουδαίας ηγετικής ικανότητα» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο κατά την έναρξη των συνομιλιών.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Η πορεία των διπλωματικών επαφών

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε «γραμμή» στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τις σημερινές συνομιλίες λέγοντα χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι μιας «αξιοπρεπής ειρήνη» και ότι πρέπει «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

