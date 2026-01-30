Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μετά την αποκάλυψη ότι το παιδί που απέκτησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια με κανέναν από τους δύο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των κέντρων γονιμότητας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς ήταν ενθουσιασμένοι όταν πληροφορήθηκαν ότι θα αποκτήσουν παιδί. Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί πριν από περίπου πέντε χρόνια στην κλινική IVF Life στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα, με σκοπό την τεκνοποίηση μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση ωαρίων της γυναίκας με σπέρμα άνδρα εκτός σώματος, με τα έμβρυα να καταψύχονται έως ότου οι γονείς αποφασίσουν την εμφύτευσή τους.

Η εμφύτευση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και εννέα μήνες αργότερα ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Ωστόσο, σύντομα οι γονείς παρατήρησαν ότι το παιδί δεν είχε τα χαρακτηριστικά τους. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι το βρέφος δεν ανήκει φυλετικά στον καυκάσιο πληθυσμό, όπως επιβεβαιώθηκε από γενετικό έλεγχο. Η μήνυσή τους κατατέθηκε στις 22 Ιανουαρίου, κατηγορώντας την IVF Life για έλλειψη επικοινωνίας και διάψευση των ευθυνών της.

Η αγωγή περιλαμβάνει αιτήματα για ενημέρωση όλων των ασθενών της κλινικής που είχαν αποθηκευμένα έμβρυα την περίοδο πριν από τη γέννηση, καθώς και την κάλυψη του κόστους γενετικών εξετάσεων για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσω των υπηρεσιών της τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, ζητούν πλήρη λογοδοσία για τα εναπομείναντα έμβρυά τους, ενώ εκφράζουν την αγάπη τους για το παιδί και την επιθυμία να το μεγαλώσουν με ασφάλεια.

Η υπόθεση επιβαρύνεται από προηγούμενες παραβάσεις της κλινικής: τον Ιούνιο του 2023 εντοπίστηκαν προβλήματα ασφαλείας, ενώ τον Μάιο του 2024 ο γιατρός Μίλτον ΜακΝίκολ δέχθηκε επίπληξη και πρόστιμο 5.000 δολαρίων για ελλιπή εξοπλισμό, διαχείριση κινδύνου και απουσία φαρμάκων.

Η κλινική εξέδωσε ανακοίνωση ότι συνεργάζεται για τον εντοπισμό του σφάλματος που οδήγησε στη γέννηση παιδιού χωρίς γενετική συγγένεια, αν και η ανακοίνωση αποσύρθηκε μετά από ακροαματική διαδικασία. Ο δικαστής διέταξε την κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της υπόθεσης έως την Παρασκευή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό των βιολογικών γονέων του παιδιού και του γενετικά δικού τους παιδιού.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης και τη διαχείριση ευαίσθητων διαδικασιών, προκαλώντας συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο για την ηθική και νομική ευθύνη των κέντρων γονιμότητας.

