Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στη Φλόριντα, όταν ο γνωστός ράπερ Offset τραυματίστηκε από πυροβολισμούς έξω από καζίνο της περιοχής, έπειτα από έντονη συμπλοκή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Seminole Hard Rock Hollywood. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Offset μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε το συμβάν, τονίζοντας πως το θύμα υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του και διακομίστηκε στο Memorial Regional Hospital. Παράλληλα, ανέφερε ότι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και προχώρησαν ήδη σε προσαγωγές.

Offset seen just before being shot, looking nervous while reading his phone.👀 pic.twitter.com/FpwxOGW57e April 7, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές πριν και μετά το επεισόδιο, με άτομα να απομακρύνονται τραυματισμένα, ενώ άλλοι βρίσκονται στο έδαφος υπό την παρουσία αστυνομικών.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Με πληροφορίες από το BBC