Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τη Δευτέρα (24/11), σχετικά με το κύκλωμα «επενδυτών» σε καζίνο και τη διαμάχη που είχε ο Σπύρος Μαρτίκας για τα χρήματα που, σύμφωνα με τις αναφορές, έχασε η τότε σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Live News» του MEGA παρουσίασε σειρά διαλόγων ανάμεσα στον φαρμακοποιό και sτον φερόμενο ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος. Έτσι, σε αυτές τις συνομιλίες ο Σπύρος Μαρτίκας φαίνεται να διεκδικεί – όπως αναφέρει – τα ποσά που είχαν χαθεί περισσότερο από έναν χρόνο πριν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το περιβάλλον της Βρισηίδας Ανδριώτου, ο Σπύρος Μαρτίκας είχε διαβεβαιώσει πως θα εξασφάλιζε ότι η ίδια δεν θα υποστεί ζημιά. Οι διάλογοι δείχνουν την πίεση που ασκούσε στον φερόμενο ως αρχηγό ώστε να επιστραφούν τα χρήματα ενώ, ταυτόχρονα, ο ίδιος φαίνεται να προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τι ποσά είχαν δοθεί και από ποιον.

Ακολουθούν αποσπάσματα των συνομιλιών όπως μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Live News» του MEGA:

Διάλογος 1

– Μαρτίκας: «Σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί έχει και η μικρή πρόβλημα. Η μικρή είναι να τρελαθεί». – Αρχηγός: «Η μικρή πήρε λεφτά, μου είπε». – Μαρτίκας: «Δεν πήρε ούτε ευρώ η μικρή». – Αρχηγός: «Δεν πήρε από τον (υπαρχηγό) λεφτά;» – Μαρτίκας: «Ούτε ευρώ δεν έχει πάρει». – Αρχηγός: «Σοβαρά μιλάς; Τίποτα;». – Μαρτίκας: «Θες να την πάρεις να το επιβεβαιώσεις;». – Αρχηγός: «Ρε, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό».

Την περίοδο εκείνη, η Βρισηίδα Ανδριώτου φέρεται να είχε χάσει 50.000 ευρώ. Ο Σπύρος Μαρτίκας φαίνεται να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί, ενώ ο φερόμενος αρχηγός επιχειρεί να μεταφέρει ευθύνες σε άλλο μέλος της οργάνωσης.

Διάλογος 2

– Μαρτίκας: «Τα μόνα εφάπαξ ήταν 10.000 που έδωσε στην Βρισηίδα. Μαζί με τα 10.000, είναι 33.000 που έδωσε στην Βρισηίδα, πέντε μέρες μετά το γεγονός». – Αρχηγός: «Ρε φίλε, δεν υπάρχουν 50.000;». – Μαρτίκας: «Πας καλά; Αν ήταν 50.000, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο…». – Αρχηγός: «Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Σπύρο, τώρα… Εσύ κάποια στιγμή μίλησες μαζί του και τον απείλησες;». – Μαρτίκας: «Όχι, δεν τον απείλησα. Έχω τα μηνύματα να στα στείλω screenshot. Του λέω “δώσε μου τη ζωή μου πίσω”. Μου λέει “δεν έχω να σου δώσω τίποτα”. Και του λέω “είναι η τελευταία σου κουβέντα;”». – Αρχηγός: «Προσπαθώ να βρω μία άκρη και λέω ότι γίνεται μία ραδιουργία… Εγώ έδωσα 50.000 και ξέρεις για ποιον τα έδωσα; Για τη Βρισηίδα». – Μαρτίκας: «Πού είναι αυτά; Δεν της τα έχει δώσει». – Αρχηγός: «Τα έδωσα για την Βρισηίδα». – Μαρτίκας: «Έχει δηλαδή 50.000 για τη Βρισηίδα και δεν της τα έχει δώσει;». – Αρχηγός: «Όταν βρεθούμε μπροστά σου, θα τον πάρω τηλέφωνο».

Παρά τους ισχυρισμούς ότι χρήματα είχαν δοθεί, το περιβάλλον της Βρισηίδας Ανδριώτου επιμένει ότι εκείνη δεν έλαβε ποτέ το ποσό των 50.000 ευρώ.

Πάντως, ο Σπύρος Μαρτίκας συνέχισε τις προσπάθειες να βρει λύση μέχρι και την Πρωτοχρονιά, με τον ίδιο να απευθύνει έκκληση για να ξοφληθεί το χρέος.

Διάλογος 3

– Μαρτίκας: «Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα χρονιά… Το μόνο που σου ζητάω, είναι αυτά τα 70.000 που είπες “δώστε τα να τελειώνουμε”, να σώσω τη ζωή μου και σας υπόσχομαι ότι τη στιγμή που μου τα δίνετε, θα κάνω επί τόπου story ότι είστε οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει». – Αρχηγός: «Ναι, ρε μ…, τελείωσε, σου λέω. Κλείσε το τηλέφωνο και καλή χρονιά».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρέθηκε σε αδιέξοδο, χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήματα που του είχε εμπιστευθεί η τότε σύντροφός του. Από την πλευρά της, η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν φαίνεται διατεθειμένη να κινηθεί νομικά εναντίον του, δηλώνοντας ότι εργάζεται σε πολλαπλές δουλειές για να ανταπεξέλθει οικονομικά. Πάντως, οι έρευνες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται, με νέα στοιχεία και συνομιλίες να προστίθενται σταδιακά στον φάκελο της υπόθεσης.

