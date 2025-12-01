Ένα ζευγάρι από το Καζακστάν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα και ακουστικά για να κερδίσει με απάτη σχεδόν 1,2 εκατ. δολάρια Αυστραλίας σε καζίνο του Σίδνεϊ.

Η 36χρονη Dilnoza Israilova εντοπίστηκε να φορά κάμερα κρυμμένη σε μπλουζάκι με τον Μίκι Μάους, ενώ εκείνη και ο 44χρονος σύζυγός της Alisherykhoja Israilov συνελήφθησαν με συσκευές που φέρονται να χρησιμοποιούσαν για να χειραγωγούν παιχνίδια.

Advertisement

Advertisement

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι συσκευές κατασκοπείας ήταν συνδεδεμένες με τα κινητά των δύο συζύγων, επιτρέποντάς τους να καταγράφουν και να βλέπουν εικόνες από τα τραπέζια των παιχνιδιών.

Φορούσαν επίσης κρυφά ακουστικά, μέσω των οποίων φέρονται να λάμβαναν οδηγίες για το πότε να στοιχηματίσουν στα παιχνίδια με χαρτιά.

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επισκέψεις στο καζίνο και είχε αποσπάσει κέρδη άνω του 1,17 εκατ. δολαρίων. Στην κατοικία τους βρέθηκαν επιπλέον «σύνεργα τζόγου», κοσμήματα και μετρητά.

Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση και θα οδηγηθούν ξανά στο δικαστήριο τους επόμενους μήνες.

Με πληροφοριές από ΒΒC