Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της πολιτείας Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, σύμφωνα με το BBC.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ράμπα σκαφών στην περιοχή Cassowary Coast, μεταξύ των πόλεων Κερνς και Τάουνσβιλ, λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαίου (τοπική ώρα), μετά από αναφορές ότι ένας 39χρονος δέχθηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε σε κοντινή αμμώδη υφαλοκρηπίδα.

Η Αστυνομία του Κουίνσλαντ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό, όμως κατέληξε λόγω των τραυμάτων του.

Πρόκειται για τη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στα αυστραλιανά παράκτια ύδατα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, μετά τον θάνατο ενός 38χρονου που σκοτώθηκε ενώ έκανε ψαροντούφεκο κοντά στο Περθ, στη Δυτική Αυστραλία, το περασμένο Σάββατο.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο άνδρας είχε δεχθεί δαγκώματα στα κάτω άκρα και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Η Αστυνομία του Κουίνσλαντ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα τραύματα του τελευταίου θύματος, ούτε αποκάλυψε την ταυτότητά του. Ανέφερε ότι θα συντάξει αναφορά προς τον ιατροδικαστή για τον «αιφνίδιο και μη ύποπτο» θάνατο. «Καθώς η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του ιατροδικαστή, θα ήταν ακατάλληλο να υπάρξει περαιτέρω σχόλιο», πρόσθεσαν οι αρχές.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία είναι πιο συχνές σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αν και συχνά δεν είναι θανατηφόρες. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Australian Shark-Incident Database, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν τέσσερις επαφές με καρχαρίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων μόνο μία ήταν θανατηφόρα.

Σε δημοφιλείς παραλίες για κολύμβηση και σέρφινγκ εφαρμόζονται συχνά μέτρα προστασίας από επιθέσεις.

Με πληροφορίες από BBC