Ο Σπύρος Μαρτίκας κατέθεσε επί 6,5 ώρες στον ανακριτή Κορίνθου, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε και έχασε συνολικά 520.000 ευρώ από κύκλωμα που παρουσιαζόταν ως ομάδα επενδυτών και είχε ως επίκεντρο το καζίνο Λουτρακίου.

Στην κατάθεσή του, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», ανέφερε:

«Έχασα συνολικά 520.000 ευρώ. Η αδερφή μου και η Βρισηίδα δεν είναι θύματα, δεν είχαν απευθείας επαφή με αυτούς, απλά έδωσαν κάποια χρήματά τους σε μένα και γι’ αυτό προσμετρώνται στα χρήματα που έχασα εγώ. Τα 200.000 ευρώ του προμηθευτή είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί τα έδωσε ο ίδιος στον φερόμενο υπαρχηγό» και συμπλήρωσε πως «τον αρχηγό και τον υπαρχηγό δεν τους συνάντησα ποτέ στον χώρο παιχνιδιών του καζίνο και δεν ήξερα καν ότι είναι παίκτες. Τους συναντούσα μόνο στη σουίτα του ξενοδοχείου. Ποτέ δεν μου είπαν ότι θα παίξουν αυτά τα ποσά σε παιχνίδια, αλλά μου μιλούσαν για τη δήθεν επένδυση».

Αναφερόμενος στη ληστεία που κατήγγειλε, ισχυρίστηκε πως πρόκειται για σκηνοθετημένο περιστατικό:

«Η ληστεία σε βάρος μου ήταν στημένη, καθώς δεν πείραξαν καθόλου τον υπαρχηγό. Μάλιστα, αυτός τους άνοιξε μόνος του το πορτμπαγκάζ, όπου βρισκόταν η τσάντα, δήθεν με τις πλάκες χρυσού. Από την πρώτη στιγμή δέχτηκα απειλές, αλλά ήμουν αποφασισμένος να το πάω μέχρι τέλους».

Η δικηγόρος του, Σταυρούλα – Αντιγόνη Πριλή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε:

«Αν ο Μαρτίκας είναι τοκογλύφος, είναι και όλα τα θύματα… Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε με τις αρχές, δεν ήρθε εδώ ή σε κάποια άλλη εκπομπή να τα πει».



Τι υποστηρίζει ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος

Ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, σε επικοινωνία με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν εξαπάτησε τον Μαρτίκα, αλλά τον είχε αποζημιώσει πλήρως:

«Ο κύριος Μαρτίκας μου έχει δηλώσει ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς για τη συναλλαγή μας. Έλαβα 25.000 ευρώ και του έδωσε σε τρεις μέρες 35.000 ευρώ από τα κέρδη μου στη ρουλέτα.

Μου έδωσε τις 35.000 ευρώ ξανά και του έδωσα πίσω 50.000 ευρώ, δηλαδή 100% κέρδος και όλα μαύρα. Για τα ανωτέρω υπάρχει εξοφλητική απόδειξη εντός δικογραφίας.

Για τα υπόλοιπα 650.000 ευρώ, δεν γνωρίζω τίποτα. Μου προξενεί εντύπωση πώς δίνει κάποιος χρήματα χωρίς απόδειξη. Δεν αρκεί να λέμε ότι πήρα 200.000 ευρώ από ένα φίλο μου.

Δηλώνω αθώος για την ποινική μου εμπλοκή αναφορικά με την απάτη και τα λοιπά κακουργήματα, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι νιώθω τύψεις και ηθικό δέος για το κακό που προξένησα στους επενδυτές με το να χάσω τα χρήματα που μου εμπιστεύτηκαν στη ρουλέτα και θα κάνω κάθε προσπάθεια να τους αποζημιώσω, έστω και μερικώς».

