Ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού βρέθηκε ο 28χρονος Ζαρμπάμπ Άλι, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την εν διαστάσει γυναίκα του στο Σίβι Βάλεϊ της Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2022, και στη συνέχεια την έθαψε και την ξέθαψε για να βιάσει το πτώμα της.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Fox, ο Άλι ομολόγησε στις αρχές πως μαχαίρωσε επανειλημμένα τη μητέρα των δύο παιδιών τους, Ρέιτσελ Καστίγιο, 25 ετών, σε διαμέρισμα στο Σίμι Βάλεϊ τον Νοέμβριο του 2022. Μετά τύλιξε το πτώμα σε μια κουβέρτα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα και το έθαψε σε έναν ρηχό τάφο κάπου στην κοιλάδα Αντελόουπ. Αξιωματούχοι λένε πως νωρίς το επόμενο πρωί επέστρεψε στο σημείο, ξέθαψε το πτώμα και το βίασε. Συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2022 και τρία χρόνια αργότερα απαγγέλθηκαν σε βάρος του κατηγορίες για φόνο πρώτο βαθμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ventura County Star από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Άλι ομολόγησε στη δεύτερη ανάκρισή του μετά τον εντοπισμό του πτώματος. «Βρήκα τη Ρέιτσελ, ήταν μόνη και τη σκότωσα» είπε στο βίντεο, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μέσο. Ο Άλι είπε πως «δεν υπήρχε λόγος» να σκοτώσει την Καστίγιο, μα είπε ότι σκεφτόταν να το κάνει από τότε που χώρισαν, εννιά μήνες πριν.

Μετά τη δολοφονία, ο Άλι επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, μετά έφυγε και γύρισε στον χώρο όπου είχε θάψει το πτώμα, όπου το ξέθαψε. Σε βίντεο της ομολογίας του που προβλήθηκε στο δικαστήριο δηλώνει «απλώς για να επιβεβαιώσω πως είμαι τέρας, τη βίασα». Επίσης, υποστήριξε πως η πράξη αυτή ήταν απαραίτητη: «Αν δεν αφοσιωνόμουν στο να είμαι τέρας, θα είχε πεθάνει χωρίς λόγο». Μετά την πράξη, ξαναέθαψε το πτώμα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του People, ΜΜΕ όπως το Ventura County Star, το KTLA και το Simi Valley Acorn, ο Άλι είπε ότι περίμενε έξω από το διαμέρισμά της, τρύπωσε μέσα, κρύφτηκε και της επιτέθηκε όταν βγήκε από το μπάνιο.

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με ισόβια, χωρίς πιθανότητα αναστολής. Η καταδίκη του αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου 2026.