Η υπόθεση που απασχόλησε τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές εκτυλίχθηκε τον Αύγουστο στη Φλόριντα, όταν ο 62χρονος Βρετανός Mark Gibbon ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με τη 33χρονη νύφη του, Jasmine Wyld, με την οποία διατηρούσε παράνομη σχέση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε πολυτελές θέρετρο, όπου η έντονη μέθη και η συζήτηση για τα κληρονομικά οδήγησαν σε σφοδρό καυγά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Gibbon γρονθοκόπησε τη νεαρή γυναίκα και την έριξε στην πισίνα, προσπαθώντας να κρατήσει το κεφάλι της κάτω από το νερό.

Η δραματική τροπή της υπόθεσης άλλαξε όταν η 9χρονη εγγονή του, ακούγοντας τις φωνές, εμφανίστηκε στον χώρο και αντίκρισε τη σκηνή. Η παρουσία της μικρής φαίνεται πως συγκράτησε τον 62χρονο, ο οποίος σταμάτησε αμέσως. Λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές και οδηγήθηκε σε δίκη, με την εισαγγελία να ζητά την επιβολή αυστηρής ποινής και την κράτησή του σε φυλακή των ΗΠΑ.

Παρά τις βαρύτατες κατηγορίες, η Jasmine Wyld αρνήθηκε να στηρίξει περαιτέρω την καταγγελία. Στο δικαστήριο υποβάθμισε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τον πεθερό της «καλό άνθρωπο» και «καλύτερό της φίλο», γεγονός που επηρέασε καταλυτικά την έκβαση της δίκης. Η στάση της οδήγησε στην αποδυνάμωση του κατηγορητηρίου και, τελικά, στην απόφαση να αφεθεί ο Gibbon ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης.

Παρά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με τις εσωτερικές ισορροπίες της οικογένειας. Η στάση του γιου του 62χρονου, συζύγου της Jasmine, δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ η αποκάλυψη της παράνομης σχέσης και το βίαιο περιστατικό φαίνεται πως έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο οικογενειακό περιβάλλον.