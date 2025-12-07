Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός ερασιτέχνη αρσιβαρίστα στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια προπόνησης. Ο 55χρονος Ρόναλντ Μοντενέγκρο πέθανε από καρδιακή ανακοπή όταν η μπάρα με βάρη που κρατούσε γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε με δύναμη στο στήθος του.

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Αμέσως, εργαζόμενοι και αθλούμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ ο ίδιος κατάφερε αρχικά να απεγκλωβιστεί μόνος του και να σηκωθεί όρθιος με εμφανή πόνο στο στήθος πριν τελικά καταρρεύσει.

Brazilian Gym-Goer Dıes After Barbell Crushes Chest in Thumb-Free “Suicıde Grip” Mishap pic.twitter.com/WNqts7c6Dg — TaraBull (@TaraBull) December 4, 2025

Μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό κέντρο υγείας, όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Ο Μοντενέγκρο ήταν γνωστός στην πόλη Ολίντα, καθώς ήταν πρόεδρος του μουσείου που φιλοξενεί τις γιγαντιαίες χάρτινες και υφασμάτινες κούκλες, ύψους περίπου 4,5 μέτρων και βάρους 45 κιλών, που αποτελούν εμβληματικό στοιχείο του τοπικού καρναβαλιού κάθε Φεβρουάριο.

Harrowing CCTV shows moment dad collapses and dies in freak accident at gym https://t.co/D1EuHwJntR pic.twitter.com/dAsvdMj1tE — The Mirror (@DailyMirror) December 4, 2025

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, αλλά εκτιμά ότι πρόκειται καθαρά για ατύχημα.

(Με πληροφορίες από DailyMail)