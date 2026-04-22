Μια πρώην οικιακή βοηθός κατέθεσε μήνυση κατά της Κάιλι Τζένερ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της υπέστη παρενόχληση και διακρίσεις στον χώρο εργασίας της.

Η Αντζέλικα Χερνάντεζ Βάσκεθ κατέθεσε αγωγή κατά των Kylie Jenner Inc., Tri Star Services και La Maison Family Services, αναφέροντας ότι βίωσε «σοβαρή και διαρκή παρενόχληση» όσο εργαζόταν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό People, η Βάσκεθ εργάστηκε για την Τζένερ από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025. Όπως ισχυρίζεται, από την πρώτη κιόλας ημέρα της στην κατοικία της στο Χίντεν Χιλς αντιμετώπισε «εχθρότητα και αποκλεισμό» από την επικεφαλής οικιακή βοηθό, που αναφέρεται ως Πάτσι, καθώς και από μία ακόμη προϊσταμένη με το όνομα Έλσι.

Η ίδια, η οποία δηλώνει ότι κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ και είναι καθολική, υποστηρίζει ότι της ανατίθεντο συστηματικά οι πιο δυσάρεστες εργασίες του νοικοκυριού και ότι αποκλειόταν από την υπόλοιπη ομάδα. Στην αγωγή αναφέρεται πως δεχόταν εξευτελιστική μεταχείριση και ότι υφίστατο διακρίσεις λόγω φυλής, χώρας καταγωγής, θρησκείας και μεταναστευτικής της ιδιότητας.

Επιπλέον, η πρώην εργαζόμενη ισχυρίζεται ότι γινόταν αντικείμενο κοροϊδίας για την προφορά της και ότι αντιμετωπιζόταν υποτιμητικά. Όπως περιγράφει, οι προϊστάμενοι της χτυπούσαν τα δάχτυλα φωνάζοντάς της, ζητούσαν να ελέγχουν το κινητό της, έκαναν σχόλια όπως ότι «οι Καθολικοί είναι απαίσιοι άνθρωποι» και την υποχρέωναν να εκτελεί καθήκοντα άλλων εργαζομένων.

Τι ζητά η πρώην οικιακή βοηθός

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η Βάσκεθ ανέφερε την κακομεταχείριση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2024, όμως υποστηρίζει ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ισχυρίζεται επίσης ότι μειώθηκαν οι ώρες εργασίας της και ότι, όταν διαμαρτυρήθηκε εκ νέου τον Μάρτιο του 2025, μία προϊσταμένη πέταξε κρεμάστρες προς το μέρος της και την απείλησε.

Παρότι η Κάιλι Τζένερ δεν κατηγορείται προσωπικά για εκφοβιστική συμπεριφορά στην αγωγή, η Βάσκεθ αναφέρει ότι οι εναγόμενοι δεν της κατέβαλαν πλήρως τους μισθούς της, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις πληρωμών, δεν αποδόθηκαν υπερωρίες και δεν καλύφθηκαν επαγγελματικά έξοδα, μεταξύ άλλων.

Η ίδια ζητά αποζημιώσεις για μη καταβληθέντες μισθούς, διαλείμματα και ανάπαυση που δεν δόθηκαν, μη αποζημιωμένα έξοδα, μη καταβληθείσα αναρρωτική άδεια και κάθε άλλη οφειλόμενη αποζημίωση.

Η Κάιλι Τζένερ ή κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας Καρντάσιαν δεν έχει σχολιάσει ακόμη τη μήνυση, ωστόσο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν στους Los Angeles Times ότι η Βάσκεθ είχε ζητήματα παρουσίας και άλλα προβλήματα στην εργασία της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν αντιμετωπίζει αντίστοιχες νομικές ενέργειες, καθώς το 2023 πρώην υπάλληλος είχε κατηγορήσει την Κλόε Καρντάσιαν ότι ήταν «πολύ σκληρή» και ότι δεν κατέβαλε υπερωρίες.

Με πληροφορίες από People