Τρεις νέοι ενήλικες συνελήφθησαν την Πέμπτη στην Αμβέρσα με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστικής έμπνευσης με στόχο πολιτικούς, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για τη μεταφορά εκρηκτικών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Εν τω μεταξύ όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν δήμαρχος της Αμβέρσας.

Η εισαγγελία δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πιθανών στόχων, ωστόσο φλαμανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κατοικία του πρωθυπουργού βρίσκεται σε μικρή απόσταση από ένα από τα σπίτια που ερευνήθηκαν από την αστυνομία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για «απόπειρα τρομοκρατικής δολοφονίας» και «συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας», όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής της εισαγγελίας, Αν Φράνσεν, στη συνέντευξη Τύπου. Η ίδια πρόσθεσε ότι «Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι πρόθεσή τους ήταν να διαπράξουν τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστικής έμπνευσης εναντίον πολιτικών. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι στόχος τους ήταν να κατασκευάσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ικανό να μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός (που δεν ήταν ακόμη λειτουργικός), σακίδιο με μεταλλικές μπίλιες, καθώς και εκτυπωτής 3D που, σύμφωνα με την εισαγγελία, «πιθανολογείται ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή εξαρτημάτων χρήσιμων στη διάπραξη της επίθεσης».

Οι ύποπτοι είναι όλοι νεαροί ενήλικες, γεννημένοι το 2001, 2002 και 2007. Οι δύο εξ αυτών ανακρίνονται από τη Δικαστική Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Παρασκευή ενώπιον ανακριτή, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως φαίνεται το σημερινό περιστατικό δεν είναι το μόνο που ερευνούν οι βελγικές αρχές καθώς η Αν Φράνσεν επισήμανε ότι ο αριθμός των ερευνών για τρομοκρατία στο Βέλγιο αυξάνεται ανησυχητικά:

«Μέχρι στιγμής το 2025, έχουν ξεκινήσει περίπου 80 νέες έρευνες για τρομοκρατία, περισσότερες απ’ όσες σε ολόκληρο το 2024, χωρίς να συνυπολογίζονται οι υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους».

Τόνισε ακόμη τη σημασία της ενίσχυσης των αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη πίεση από την τρομοκρατική απειλή.

Τέλος, η Ocam (Συντονιστικός Φορέας για την Ανάλυση Απειλών) επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Le Soir ότι το γενικό επίπεδο απειλής για το Βέλγιο παραμένει στο επίπεδο 3, που σημαίνει ότι «η απειλή θεωρείται σοβαρή», σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4.

