Ο άνδρας που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ αντάλλαξε μηνύματα με τον συγκάτοικό του μετά το έγκλημα που διέπραξε, αποκαλύπτοντας τα πιθανά κίνητρά του για την εκτέλεση σε δημόσια θέα που σόκαρε όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο συγκάτοικος, ο οποίος δεν κατονομάζεται στα δικαστικά έγγραφα, είπε στους αστυνομικούς ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον τον ειδοποιήσε ότι «έκρυβε» την ομολογία του κάτω από το πληκτρολόγιό του μετά τους πυροβολισμούς της περασμένης Τετάρτης στο κάμπους του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ στην πόλη Όρεμ, σύμφωνα με το BBC.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο ανώνυμος συγκάτοικος ήταν τρανς άνδρας σε διαδικασία φυλομετάβασης και βρισκόταν σε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο.

Ακολουθεί το πλήρες αρχείο μιας σειράς γραπτών μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι δυό τους την ημέρα των πυροβολισμών, τα οποία ο συγκάτοικος παρείχε στους ερευνητές.

Ρόμπινσον: Παράτα ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου.

[Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, υπήρχε ένα σημείωμα που φέρεται να έγραφε: «Είχα την ευκαιρία να βγάλω τον Τσάρλι Κερκ από τη μέση και θα την πάρω.»]

Συγκάτοικος: Τι;;;;; Κάνεις πλάκα, έτσι;;;;;

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά αγάπη μου, αλλά έχω κολλήσει στο Ορεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω ακόμα το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γεράματα. Λυπάμαι που σε μπλέκω.

Συγκάτοικος: Δεν ήσουν εσύ αυτός που το έκανε, σωστά;;;;

Ρόμπινσον: Ναι, λυπάμαι

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι έπιασαν το άτομο.

Ρόμπινσον: Οχι, έπιασαν κάποιον τρελό ηλικιωμένο τύπο και μετά ανέκριναν κάποιον με παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο λίγο αργότερα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αποκλείστηκε.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος : Ναι

Ρόμπινσον: Έχω μπουχτίσει με το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Ρόμπινσον: Αν καταφέρω να αρπάξω το τουφέκι μου χωρίς να το δουν, δεν θα έχω αφήσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το ανακτήσω ξανά, ελπίζω να έχουν αποχωρήσει. Δεν έχω δει τίποτα για το αν το βρήκαν.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδιάζεις αυτό;

Ρόμπινσον: Νομίζω λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα. Μπορώ να το πλησιάσω (σ.σ. το τουφέκι), αλλά υπάρχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι έχουν ήδη «χτενίσει» το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω.

Ρόμπινσον: Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα αρπάξει μόλις έφτασα στο όχημά μου… Ανησυχώ τι θα έκανε ο γέρος μου αν δεν έφερνα πίσω το τουφέκι του παππού μου… δεν ξέρω αν είχε σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα με εντόπιζαν. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα, έπρεπε να το αφήσω σε έναν θάμνο όπου άλλαζα ρούχα. Δεν είχα την ικανότητα ή τον χρόνο να το πάρω μαζί μου… Μπορεί να χρειαστεί να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα. Πώς στον διάλο θα εξηγήσω ότι το έχασα στον γέρο μου…

Το μόνο που μου άφησε ήταν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα…

Θυμάσαι πώς χάραζα σφαίρες; Τα μηνύματα είναι ως επί το πλείστον μεγάλα meme, αν τα δω στο fox news μπορεί να πάθω εγκεφαλικό, εντάξει, θα πρέπει να το αφήσω, αυτό είναι πραγματικά χάλια… κρίνοντας από σήμερα, θα έλεγα ότι το όπλο του παππού τα πάει μια χαρά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σκόπευτρο των 2.000 δολαρίων ;-;

Ρόμπινσον: Σβήσςε αυτήν την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Ρόμπινσον: Ο μπαμπάς μου θέλει φωτογραφίες από το τουφέκι… λέει ότι ο παππούς θέλει να μάθει ποιος έχει τι, οι ομοσπονδιακοί δημοσίευσαν μια φωτογραφία με το τουφέκι, και είναι πολύ μοναδικό. Με παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν απαντάω.

Ρόμπινσον: Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, [ο μπαμπάς μου] είναι αρκετά φανατικός υποστηρικτής του MAGA.

Ρόμπινσον: Θα παραδοθώ οικειοθελώς, ένας από τους γείτονές μου εδώ είναι βοηθός σερίφη.

Ρόμπινσον: Εσύ είσαι το μόνο που με απασχολεί, αγάπη.

Συγκάτοικος: Ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα

Ρόμπινσον: Μην μιλάς στα μέσα ενημέρωσης, παρακαλώ. Μην δίνεις συνεντεύξεις και μην κάνεις σχόλια. … αν σου κάνει ερωτήσεις η αστυνομία, ζήτα δικηγόρο και μείνε σιωπηλός.

(με πληροφορίες από BBC)