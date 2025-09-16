Επτά κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον κατηγορείται για:

Διακεκριμένη δολοφονία

Κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου

Παρακώλυση της δικαιοσύνης – μεταφορά πυροβόλου όπλου

Παρακώλυση της δικαιοσύνης – απόρριψη ενδυμάτων

Παραποίηση μαρτυρίας – παρότρυνση συγκάτοικου να διαγράψει μηνύματα

Παραποίηση μαρτυρίας – παρότρυνση συγκάτοικου να παραμείνει σιωπηλός

Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ ασκούσε ένα από τα πιο θεμελιώδη και αγαπητά αμερικανικά δικαιώματα – την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση της αλήθειας, της κατανόησης και μιας πιο τέλειας ένωσης», δήλωσε ο Γκρέι.

«Πρόκειται επίσης για έγκλημα κατά του κράτους, της ειρήνης και της ευημερίας των κατοίκων της Γιούτα και όλων όσοι την επισκέπτονται», πρόσθεσε.

Charges filed in Tyler Robinson case https://t.co/cUXv6SsaNl — Utah County Government (@UtahCountyGov) September 16, 2025

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο Γκρέι δήλωσε: «Θα ζητήσω την επιβολή της θανατικής ποινής. Δεν λαμβάνω αυτή την απόφαση επιπόλαια· βασίζεται αποκλειστικά στα διαθέσιμα στοιχεία, τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».

«Δεδομένου ότι επιδιώκουμε τη θανατική ποινή, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση χωρίς δικαίωμα εγγύησης στη φυλακή της κομητείας Γιούτα», πρόσθεσε.

Η κατηγορία της «διακεκριμένης δολοφονίας» είναι η πιο βαριά σύμφωνα με τον νόμο της Γιούτα και μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Ο Γκρέι εξήγησε ότι οι δύο κύριες κατηγορίες – «διακεκριμένη δολοφονία» και κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου με πρόκληση σοβαρού σωματικού τραυματισμού – περιλαμβάνουν «επιβαρυντικούς παράγοντες».

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε περιστάσεις που επιδεινώνουν τη σοβαρότητα μιας κατηγορίας.

«Η πολιτεία προσθέτει επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες για τις δύο πρώτες κατηγορίες, επειδή πιστεύεται ότι ο κατηγορούμενος στόχευσε τον Τσάρλι Κερκ λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και ενήργησε γνωρίζοντας ότι υπήρχαν παιδιά παρόντα που θα γίνονταν μάρτυρες της δολοφονίας», είπε.

Ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Μόλις απαγγελθούν οι κατηγορίες στον 22χρονο, ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί μέσω κάμερας στην ακροαματική διαδικασία, καθώς κρατείται χωρίς εγγύηση και δεν είναι σαφές αν έχει δικηγόρο.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα και άλλα συνθήματα που προκύπτουν από δημοφιλή memes, τα οποία βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία υποστηρίζει πως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν έχει συνεργαστεί με τις Αρχές, ωστόσο, ο περίγυρός του συμβάλλει στο να συλλέξουν στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το κίνητρο του δράστη, το οποίο παραμένει άγνωστο.

Ερευνούν για στοιχεία και κίνητρο

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel ότι τα στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου και ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε το θανάσιμο χτύπημα.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο για την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν στην πορεία.

