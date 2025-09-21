Στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον όλης της Αμερικής. Το Στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ θα είναι κατάμεστο από 60.000 άτομα, ενώ χιλιάδες θα παραμείνουν έξω και εκατομμύρια θα παρακολουθούν τηλεοπτικά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, καθώς στην τελετή αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειο ο Τραμπ και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν και οι δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Κερκ εισέρχονται συντεταγμένα, αφού πέρασαν αυστηρούς ελέγχους, για να αποχαιρετήσουν τον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Η ουρά που σχηματίζεται εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα από την είσοδο, ξεπερνώντας ακόμα και τους χώρους στάθμευσης.

Advertisement

Advertisement

Σε κάθε μία από τις 73.000 θέσεις του Σταδίου State Farm υπάρχει μια αφίσα του δολοφονηθέντος με το σύνθημα «Ποτέ να μην παραδοθούμε» και ένα βραχιολάκι με τη φράση «Είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Εντός του σταδίου δημιουργείται ένα μεσσιανικό κλίμα, καθώς έχουν αναρτηθεί αφίσες με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, αναδεικνύοντας τη βαθιά χριστιανική πίστη του Κερκ, στην οποία αναφερόταν συχνά.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Στους παρόντες θα απευθυνθεί και η χήρα του Κερκ, Έρικα, η οποία έχει αναλάβει την ηγεσία της οργάνωσης Turning Point USA, που είχε ιδρύσει ο σύζυγός της, με στόχο τη δραστηριοποίηση νέων συντηρητικών Χριστιανών και η οποία εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τεράστια απήχηση.