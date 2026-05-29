Η Έρικα Κερκ αρνήθηκε τις φήμες ότι έχει σχέση με τον ζάπλουτπο κληρονόμο καζίνο Μπλέικ Γουίν, μόλις οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Κερκ, μητέρα δύο παιδιών κατηγορήθηκε, ότι είχε «πολύ στενές σχέσεις» με έναν νέο σύντροφο, λιγότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της.

Ο διαδικτυακός συνωμοσιολόγος Κόλιν Σκοτ Κάμπελ τροφοδότησε τις φήμες, ισχυριζόμενος ότι είδε την 37χρονη Κερκ να «φιλάει και να αγκαλιάζει» τον 26χρονο Μπλέικ Γουίν στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χιλς αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Κάμπελ ισχυρίστηκε επίσης ότι το ζευγάρι είχε θεαθεί να κάνει ψώνια νωρίτερα την ίδια μέρα.

Ωστόσο, η εξοργισμένη Κερκ εξέδωσε δήλωση μετά τις κατηγορίες, αρνούμενη ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

«Κάθε λέξη εδώ είναι ψέμα», έγραψε στο X.

Ο Γουίν αρνήθηκε επίσης τους ισχυρισμούς σε μια ανάρτηση στο X, όπου έγραψε: «Εδώ Μπλέικ Γουίν… Λυπάμαι που πρέπει να φέρνω άσχημα νέα σε αυτό το βούρκο από bots και χρήστες του X που περνάνε όλη τους τη μέρα επινοώντας πράγματα με το πρόσχημα του δημοσιογραφικού έργου, αλλά δεν βγαίνω με την Έρικα Κερκ.

Αυτό έρχεται αμέσως μετά την είδηση ότι ένας άνδρας συνελήφθη για απειλές κατά της Κερκ πριν από μια εκδήλωση του TPUSA στο Σαν Αντόνιο στις 5 Ιουνίου.

Ο Τζέικομπ Γουένσκα, 26 ετών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες κακουργήματος για τρομοκρατική απειλή που προκάλεσε φόβο στο κοινό, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.