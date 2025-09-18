Ο Τζίμι Κίμελ, παρουσιαστής του δημοφιλούς late show «Jimmy Kimmel Live» στις ΗΠΑ είδε την εκπομπή του να αναστέλλεται εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του συντηρητικού ακριβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού ABC.

Ο 57χρονος συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Τη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου των τραμπιστών νεολαίων, που πυροβόλησε στον λαιμό 22χρονος με κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Τραμπ: «Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Η πρώτη αντίδραση του Τζίμι Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ εμφανίζεται να είναι έξαλλος με την απόφαση του ABC να αποσύρει «επ’ αόριστον» την εκπομπή του και πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητά ενεργά τρόπους να σπάσει το συμβόλαιό του και να διακόψει τελείως τη συνεργασία του με το δίκτυο.

Ένας παραγωγός που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Daily Mail δήλωσε ότι οι συνεργάτες του Κίμελ «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο» από την απόφαση του ABC και ότι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του ίδιου και του δικτύου.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για υπέρβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει τις εταιρείες να ακυρώσουν οποιαδήποτε εκπομπή δεν τους αρέσει», σχολίασε ο ίδιος.

Στο πλευρό του Κίμελ το Χόλιγουντ

Πυρά κατά του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε το Χόλιγουντ για στοχοποίηση της ελευθερίας του λόγου ενώ η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών απείλησε ότι θα ξεκινήσει έρευνες εξαιτίας των δηλώσεων του Κίμελ.

Συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση του δικτύου ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το Σύνταγμα λέγοντας ότι το ABC δεν θα έπρεπε να έχει υποκύψει στις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ προστίθεται σε μια σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την πρόσφατη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε–όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές–είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του Jimmy Kimmel Live, λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων» με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ «αυτό δεν είναι σωστό».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

