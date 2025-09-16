Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση και δυσφήμιση.

«Σήμερα, έχω τη Μεγάλη Τιμή να υποβάλω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η αγωγή θα κατατεθεί στη Φλόριντα, δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την εφημερίδα ότι μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του.

Επιπλέον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην υποστήριξη που παρείχαν οι New York Times στην Καμάλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε «φωνή του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».