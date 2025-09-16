Οι New York Times κατήγγειλαν «μια προσπάθεια φίμωσης και αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας», αντιδρώντας στην μήνυση και αγωγή που κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας ζητώντας ως αποζημίωση ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Οι New York Times δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισε η εφημερίδα.

NEW: Trump just sued The New York Times for $15 billion over stories written by me, @peterbakernyt @russbuettner @susannecraig. The suit has no merit. It's just "an attempt to stifle and discourage independent reporting. The New York Times will not be deterred by intimidation… — Michael S. Schmidt (@nytmike) September 16, 2025

Ο Τραμπ μήνυσε χθες τους New York Times, τέσσερις από τους δημοσιογράφους τους και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House διεκδικώντας τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα.

Η αγωγή του Τραμπ, στην οποία κατονομάζονται η εφημερίδα The Times, η Penguin Random House, ο Σμιντ και οι συνάδελφοί του δημοσιογράφοι Πίτερ Μπέικερ, Ρας Μπιούτνερ και Σουζάν Κρεγκ, ισχυρίζεται ότι η εφημερίδα δημοσίευσε δυσφημιστικά άρθρα και βιβλία για τον ίδιο κατά τις εκλογές του 2024 με σκοπό να υπονομεύσει τη φήμη του, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για το πώς ο Τραμπ είχε καταρρίψει το ρεκόρ κατηγοριών για παρανομίες, καθώς και μια εις βάθος ανάλυση για το πώς οι παραγωγοί του ριάλιτι σόου του Τραμπ «The Apprentice» συνέβαλαν στην πολιτική του άνοδο.

Ο Penguin Random House ανακοίνωσε σήμερα ότι η αγωγή Τραμπ δεν έχει καμία βάση, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των συγγραφέων του.

«Πρόκειται για μια αγωγή που δεν έχει καμία βάση», δήλωσε εκπρόσωπος του Penguin Random House. «Ο Penguin Random House υποστηρίζει το βιβλίο και τους συγγραφείς του και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας που είναι θεμελιώδεις για τον ρόλο μας ως εκδότες βιβλίων».