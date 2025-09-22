Προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ θύμιζε η τελετή στη μνήμη του δολοφονημένου πριν λίγες ημέρες πολιτικού ακτιβιστή και ηγετικής προσωπικότητας της δεξιάς στις ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ με 100.000 άτομα να συγκεντρώνονται στο Στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Ο αμερικανός πρέεδρος μάλιστα έσπευσε να ανακηρύξει τον Κερκ ως έναν «μεγάλο αμερικανό ήρωα» και «μάρτυρα», δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την δολοφονική επίθεση.

Εκτός από τον αμερικανό πρόδρο και αντιπρόεδρο, την σύζυγο του Κερκ που πήρε τα ηνία της οργάνωσης που είχε ιδρύσει εκείνος και απευθυνόταν στην νεολαία της συντηρητικής δεξιάς στις ΗΠΑ και δεκάδες αξιωματούχους, το στάδιο ήταν ασφυκτικά γεμάτο – μέσα και έξω- από χιλιάδες οπαδούς του Τραμπ και του Κερκ, με πλακάτ, μπλούζες, καπέλα που έφεραν το συνθημα «Μake America Great Again». Πολλοί μάλιστα είχαν κοιμηθεί έξω από το στάδιο, προκειμένου να είναι σίγουροι πως θα εξαφασλίσουν μια θέση ενώ πολλοί δεν τα κατάφεραν να εισέλθουν σε αυτό και παρακολούθυησαν την εκδήλωση από γιγαντοθόνες.

Ο Τραμπ, δεσμεύτηκε ότι η αποστολή και η κληρονομιά του Τάρλι Κερκ θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή μετά τη δολοφονία του.

Κατά την ομιλία του, διάρκειας μίας ώρας, χαρακτήρισε τον δολοφονηθέντα ακτιβιστή «έναν γίγαντα της γενιάς του» αλλά όπως είπε «πάνω απ’ όλα ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, γιος, χριστιανός και πατριώτης».

Ο Τσάρλι Κερκ «δολοφονήθηκε βάναυσα από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρό τέρας επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του», είπε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σκοτώθηκε βίαια επειδή μίλησε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, την πατρίδα, τη λογική και την κοινή λογική. Δολοφονήθηκε επειδή ζούσε με θάρρος, ζούσε με τόλμη και επιχειρηματολογούσε με ευφυΐα», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Και είναι αιώνιος», δήλωσε ακόμα ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών. «Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», είπε ο Τραμπ. «Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε τις ίδιες ιδέες στις οποίες σχεδόν όλοι σε αυτόν τον χώρο και στα περισσότερα άλλα μέρη της χώρας μας πίστευαν βαθιά», ανέφερε ενώ προσπάθησε να αξιοποιήσει την οργή μετά τη δολοφονία του Κερκ σε μια καταστολή των αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποδαυλίζουν βία εναντίον των συντηρητικών.

Τονισε μάλιστα με νόημα: «[Ο Κερκ] Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα», ανέφερε απευθυνόμενος στην σύζυγο του Κερκ.

Έρικα Κερκ για τον δολοφόνο του συζύγου της: . Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός

Η Έρικα Κερκ, ντυμένη στα λευκά ανέβηκε στην εξέδρα και έπεσε στην αγκαλιά του Τραμπ που φάνηκε ατύπως να την χρίζει ως συνεχιστή του έργου τους εκλιπόντα συζύγού της, ενώ η ίδια έχει ήδη πάρει τα ηνία της οργάνωσής που είχε ιδρρύσει, ως νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA.

Πολλές φορές δακρυσμένη και κλαίγοντας διέκοψε πολλές φορές την ομιλία της, κυρίως καθώς μιλούσε για την σχέση της με τον συζυγό της και πρόσθεσε με νόημα: «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο και παρέθεσε τα λόγια του Ιησού Χριστού ενώ βρισκόταν στον σταυρό: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν» ανέφερε, επικαλούμενη τις Γραφές και τη φράση που φέρεται να είπε ο Ιησούς Χριστός ενώ βρισκόταν στον σταυρό του μαρτυρίου.

Και πρόσθεσε: «Είδα το τραύμα που έληξε τη ζωή του», είπε ακόμα η χήρα του Τσάρλι Κερκ αναφερόμενη στις πρώτες στιγμές μετά τη δολοφονία. «Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και μια οδύνη που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε» και συνέχισε: «Αυτές τις 10 ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντ’ αυτού, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναγέννηση».

Και ο Μασκ στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ που μετά την ρήξη στη σχέση του με τον Τραμπ δεν είχαν βρεθεί ξανά στον ίδιο χώρο.

Από νωρίς, έσπευσε να δηλώσει ότι ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους με μια ανάρτηση στο Χ: «Κάθε θέση σε αυτό το γιγάντιο στάδιο που δεν είναι δεμένη με σκοινιά για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλα για τον Τσάρλι Κερκ».

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa Advertisement September 21, 2025

Ένας επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανέδειξε τη συνομιλία τους με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάποιο σημείο, μάλιστα φαίνεται ο Τραμπ να συστήνει τον Μασκ στον Ντάνα Γουάιτ, CEO του Ultimate Fighting Championship (UFC).

