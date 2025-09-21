Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Αριζόνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακτιβιστή, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιείται στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του οργανισμού Turning Point USA, τον οποίο ίδρυσε και διηύθυνε ο Κερκ, η τελετή ξεκινά στις 9 μ.μ. [ώρα Ελλάδας] και διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρευρίσκεται στην τελετή και αναμένεται να εκφωνήσει λίγα λόγια για τον Κερκ. Επιπλέον, λόγο θα εκφωνήσουν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς και η χήρα του Κερκ, Έρικα.

Σύμφωνα με το CNN, παρευρίσκονται επίσης πολλά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του συντηρητικού κινήματος, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.