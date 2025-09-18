Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, εξελέγη ομόφωνα νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, της οργάνωσης που ίδρυσε ο Κερκ για να κινητοποιήσει νέους ψηφοφόρους υπέρ των Ρεπουμπλικανών και του MAGA.

Η οργάνωση αναφέρει ότι ο Κερκ είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αναλάβει η σύζυγός του την ηγεσία σε περίπτωση θανάτου του.

«Ο Τσάρλι μας προετοίμασε όλους για μια στιγμή σαν κι αυτή. Δούλεψε ακατάπαυστα για να εξασφαλίσει ότι η Turning Point USA θα ήταν σε θέση να αντέξει ακόμα και τις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Και τώρα, είναι μεγάλη μας τιμή να ανακοινώσουμε την Έρικα Κερκ ως νέα διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Turning Point USA», ανακοίνωσε το συμβούλιο.

Η εκλογή της Έρικα Κερκ από το διοικητικό συμβούλιο της Turning Point USA έρχεται σε μια στιγμή όπου το μέλλον της οργάνωσης και ο ρόλος της στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον επόμενο χρόνο έχουν τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποδώσει στον Τσάρλι Κερκ τη συμβολή του στην αύξηση της συμμετοχής των νέων και στην εκλογική του νίκη στον Λευκό Οίκο.

Η Έρικα Κερκ αποφοίτησε από το Arizona State University με πτυχίο πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων και από το Liberty University με μεταπτυχιακό τίτλο στη νομική το 2017. Το 2022 έλαβε διδακτορικό τίτλο στη χριστιανική ηγεσία (Christian leadership).

Είναι ιδιοκτήτρια της θρησκευτικής μάρκας μόδας Proclaim Streetwear, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως ηθοποιός και μοντέλο, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς και κέρδισε τον τίτλο της Miss Arizona USA το 2012.

Με τον Κερκ παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021.